Borne

Das letzte dutzend Bücher, dass Werner Sternberg für seine neue Ausstellung vorgesehen hat, ist einsortiert und liegt damit am vorgesehenen Platz. „Es kann losgehen“, sagt der Vorsitzende des Borner Mühlenvereins und lädt zur diesjährigen Ausstellungseröffnung in seine Bücherscheune ein.

„Am Sonnabend, 23. April, um 14 Uhr wird die Ausstellung in der Bücherscheune eröffnet“, sagt der Pensionär. Bei Kaffee und Kuchen können Literaturliebhaber dann in Sternbergs neu sortierte Bücherwelt eintauchen. Ein halbes Jahr lang hat der 81-Jährige auf diesen Augenblick hingearbeitet, Bücher in Themenbereiche unterteilt und natürlich auch gelesen.

Mehr als 2500 Titel hält er im Rahmen der Ausstellung bereit. Sie trägt den Titel „40 Jahre DDR 1949 bis 1989 und Hohenzollern 1701 bis 1918“ und beherbergt mehr, als man annehmen möchte. Koch- und Gartenbücher, Kinderbücher und Reiseempfehlungen liegen zur Ausleihe bereit. Ein weiterer Tisch, der ausnahmslos der Kunst vorbehalten ist, ermöglicht literarische Begegnungen mit Schauspielern, Regisseuren und Filmemachern.

Ausstellung im Namen des Borner Mühlenvereins

Bücher über und von Politikern – von Sarah Wagenknecht über Michail Gorbatschow bis hin zu Theodor Heuss – nehmen ebenfalls einen breiten Raum ein. Regionale Literatur in Form von diversen Chroniken und Büchern über Mühlen fehlen natürlich auch nicht. „Sie sind ein Muss“, betont der Pensionär, der die Ausstellung zugunsten des Borner Mühlenvereins entwickelt hat.

Auf Tischen liegt in der Borner Bücherscheune die Literatur aus. Quelle: Bärbel Kraemer

Viel Platz in der Bücherscheune beansprucht auch die Lektüre über und aus der Zeit des Bestehens der DDR. Inklusive der Literatur über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht und Erich Honecker. „Geschichte hat mich schon immer interessiert. Vor allem, was in Europa los war“, sagt der Borner, der ein Lieblingsthema hat: Die Hohenzollern.

Literatur über die Staatsratsvorsitzenden der DDR liegt auch griffbereit. Quelle: Bärbel Kraemer

Im Lauf der Jahrzehnte hat er eine umfangreiche Sammlung über Preußens Könige und Kaiser zusammengetragen. Zu diesen Büchern hat er auch Bilder gestellt. Aus Freude am Lesen, an der Literatur und am Betrachten. Und damit auch wirklich jeder in seiner Bücherscheune glücklich wird, hat er ungeachtet des Titels „40 Jahre DDR 1949 bis 1989 & Hohenzollern 1701 bis 1918“ fix noch einen Tisch mit Schmöker-Heften arrangiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ältere Damen lesen sie gern“, gibt der Borner Bücherfreund zu verstehen und verrät, in den von Liebe und Sehnsucht erzählenden Heftchen selbst schon einmal geblättert zu haben.

Von Bärbel Kraemer