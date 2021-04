Box-Champion Nick Hannig bewacht die Tür der Impfstelle am Krankenhaus in Bad Belzig

Bad Belzig

„Ich erhoffe mir von der Impfung selbst ein kleines bisschen Sicherheit“, sagt Eva Kumroth. Die 63-Jährige aus Bergholz-Rehbrücke hat sich daher nach Bad Belzig begeben. In der Impfstelle am hiesigen Ernst-von-Bergmann-Klinikum wurde ihr am Donnerstagnachmittag eine erste Dosis des Biontech-Serums gegen Corona verabreicht.

„Ich wollte den Infektionsschutz auf jeden Fall“, sagt die Seniorin. Sie hofft schlicht auf Gesundheit und Wohlergehen, erwartet keine weitere Vorteile aus ihrem Impfstatus. „Für mich als Rentnerin sind die aktuellen Einschränkungen trotz allem noch erträglich“, sagt Eva Kumroth.

Blumen und Präsente vom Vizelandrat

Nachdem sie im Impfzentrum Potsdam vergeblich versucht hatte, ihr Rezept einzulösen, erfuhr sie im Krankenhaus Bad Belzig, am Donnerstag sogar großen Bahnhof. Denn als 1500. Impfling erhielt sie Blumen von Christian Stein (CDU).

Impfärztin Norina Cornelius (links) und Vizelandrat Christian Stein (rechts) empfangen Eva Kumroth aus Bergholz-Rehbrücke am Krankenhaus Bad Belzig. Sie erhält die 1500. Impfung gegen Corona in der Station des Kreis Pot Quelle: René Gaffron

Der Vizelandrat des Kreises Potsdam-Mittelmark, der seit 23. März den präventiven Service anbietet, ließ es sich nicht nehmen, dem Personal dafür zu danken, dass im Akkord die gefragte und erst kurzfristig eingeführte Dienstleistung stemmt. Sieben bis zehn Ärzte, Pfleger, Labor- und Schreibkräfte arbeiten in Regie von Norina Cornelius täglich Hand in Hand, bis die 220 Dosen verimpft sind.

Am Ernst von Bergmann-Klinikum Bad Belzig wird jetzt im Akkord geimpft. Quelle: Thomas Wachs

„Dabei ist bisher nichts übrig geblieben“, berichtet sie. Maßgeblich zum Erfolg trägt das Team an der Tür teil. „Denn es muss nicht nur für den reibungslosen Ablauf sorgen, sondern am Empfang auch mal eine Situation klären, die durch Angst und Stress hervorgerufen wird und nur zu verständlich ist“, sagt die Medizinerin.

Nächster Kampftermin: 15. Mai

Mit dieser Aufgabe ist die Security-Company Storkow/Mark vom Landratsamt Bad Belzig nach einer Ausschreibung beauftragt worden. Für sie arbeitet Nick Hannig. Er ist nicht nur Profi-Boxer, sondern seit 2019 Internationaler WBC-Champion im Halbschwergewicht. In der Kategorie waren schon Henry Maske, Sven Ottke und zuletzt Markus Beyer sehr erfolgreich. Eigentlich soll am 15. Mai die nächste freiwillige Titelverteidigung gegen den Letten Ralfs Vilcans in einer märkischen Freiluft-Arena über die Bühne gehen.

„Da ich in Bestensee über eine eigene Halle verfüge, gibt es zum Glück einige Trainingsmöglichkeiten“, berichtet Nick Hannig. Allerdings stehen Sparringspartner nur unter Auflagen zur Verfügung und letztlich ist noch ungewiss, ob der Kampf wie von Promoter Alexander Petkovic aus München wirklich stattfinden darf.

Hauptberuf bei der Feuerwehr

„Boxen ist meine Leidenschaft seit meinem zehnten Lebensjahr“, sagt der 34-Jährige, der die Sportschule in Hohenschönhausen besucht hat. 100 Kämpfe wollte er einmal schaffen. Dessen ungeachtet musste der Familienvater zu seinem ersten Profiduell dann erst noch überredet werden. Zehn stehen nun zu Buche – alle gestaltete er siegreich.

Nick Hannig, hier beim Kampf gegen Ryno Liebenberg am 26. Oktober 2019,. Quelle: Oliver Schwandt

Neben der sportlichen Karriere geht Nick Hannig trotzdem einem Hauptberuf bei der Berliner Feuerwehr nach und hat im Nebengewerbe selbst ein Sicherheitsunternehmen. „Wir sind vor allem bei Messen oder Veranstalter wie das A-Seven am Alexanderplatz im Einsatz“, so der Experte. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie ist die Branche nun anderenorts gefragt. „Wir haben schon Erfahrungen in Werder/Havel gesammelt“, berichtet Hannig.

Zwei weitere Offerten geplant

Dass alles gut abläuft, bestätigt Norina Cornelius. „Es ist eine echte Herausforderung. Einerseits wollen wir, dass möglichst zügig geimpft wird. Anderseits müssen wir darauf achten, dass unter Wahrung der Abstände alle Fragen vorab geklärt sind“, lobt die Teamchefin ihre Mitstreiter.

Freuen sich über Unterstützung am Empfang der Impfstelle im Krankenhaus Bad Belzig: Ärztin Norina Cornelius, Geschäftsführerin Katrin Eberhardt, Vizelandrat Christian Stein mit dem Boxer Nick Hannig und Manager Dennis Lindner (v. l.). Quelle: René Gaffron

Da ist es auch dienlich, dass für schlechtes Wetter jetzt dank des örtlichen Getränkehändlers René Kräft ein Zelt zur Verfügung steht. Erfahrungen, die in den Krankenhäusern Lehnin und Treuenbrietzen genutzt werden können, wenn der Kreis Potsdam-Mittelmark dort voraussichtlich ab 12. April weitere Impfangebote unterbreiten wird.

Von René Gaffron