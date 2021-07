Brand im Zixdorfer Schweinestall hält Feuerwehrleute in Atem

Zixdorf

Im Schweinestall südlich von Zixdorf hat es Montagmittag gebrannt. Deshalb kam es unmittelbar an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt zu einem Großeinsatz von Freiwilligen Feuerwehren aus den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Wittenberg. Ein Mitarbeiter des Mastbetriebes, der das Feuer kurz nach 11 Uhr entdeckt und versuchte, es zu löschen, wurde verletzt. Er musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Galerie So lief der Löscheinsatz im Zixdorfer Stall

Die 150 Tiere, die gerade erst am Morgen in das Gebäude getrieben wurden, haben das Malheur augenscheinlich unversehrt überlebt. Das Domizil gehört dem heimischen Landwirt Ulrich Kobusch, wird mit einigen hundert Schweinen aber von der Fläminger Tiergut-GmbH bewirtschaftet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schwanebeck ist nach MAZ-Informationen in holländischen Händen. Zu Wochenbeginn hätten die Schweine eigentlich abgeholt werden sollen.

Alarm nach Löschversuch

Doch der Angestellte, der sie für den Transport fertig machen sollte, bemerkte währenddessen den Schwelbrand im Flur. Mit dem Feuerlöscher soll er zunächst die Flammen bekämpft. dann aber doch Alarm geschlagen haben. Zuerst waren die Kameraden aus Garrey-Zixdorf vor Ort. „Nach der Lageerkundung haben zwei ihrer Trupps unter Einsatz von Atemschutz mit Wasser gelöscht“, bestätigt Einsatzleiter Jan-Rainer Winkelhaus.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Wittenberg war im Einsatz. Quelle: René Gaffron

Gleichwohl rollten 53 Feuerwehrleute aus dem Amt Niemegk, aus Bad Belzig und Treuenbrietzen sowie aus Boßdorf und Kroptädt an. Denn zum einen ließ sich die Gefahr zunächst nicht einschätzen. Zum anderen gab es die Erfahrung vom Sommer 2018. Damals mussten die Löschgruppen aus dem Hohen Fläming an mehreren Tage zum Löschen am Rinderstall der Agrargenossenschaft „Flämingland“ anrücken. Ein Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen scheint freilich nicht zu bestehen.

Technischer Defekt als Ursache

Zur Höhe des Sachschadens lassen sich noch keine Aussagen treffen. Die Ursache muss von Kriminalisten erst konkret ermittelt werden. Auf Grund der Spurenlage sei ein technischer Defekt wahrscheinlich, hieß es. Schließlich hat ein Kabel gebrannt und das Feuer sich bis in eine Zwischendecke ausdehnen können. Mit etwa 300 Litern Wasser war alles abgelöscht.

Die 150 Tiere sind wohlauf und in den eigentlichen Stall zurück getrieben worden. Quelle: René Gaffron

Dessen ungeachtet hatten die Feuerwehrleute vorsorglich eine Wasserversorgung vom Zixdorfer Teich bis zum Einsatzort über etwa 1,5 Kilometer aufgebaut. Außerdem hielten die Bauern aus der Umgebung sich mit ihren Wasserwagen in Bereitschaft. Sie konnten aber bald den Rückweg antreten.

Tierarzt verschafft sich Überblick

Das Borstenvieh wurde zunächst an die frische Luft gebracht und dann wieder in den eigentlichen Stall einquartiert. Kollegen vom Veterinäramt des Kreises Potsdam-Mittelmark wurden informiert und wollten die Tiere noch genauer in Augenschein nehmen. Das vom Brand betroffene Gebäude wurde mittels Duckluftgerät belüftet.

Von Zixdorf aus wurde auch eine Wasserversorgung über lange Strecke vorbereitet. Quelle: René Gaffron

Indes wurde die Drehleiter aus Treuenbrietzen am Rand in Position gebracht. Aus der Höhe konnte mit Kamera- und Messtechnik die Temperatur des Daches kontrolliert und das Gebäude nach weiteren Glutnestern abgesucht werden. Als diese nicht gefunden wurden, war der Einsatz gegen 12.30 Uhr beendet.

Von René Gaffron