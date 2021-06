Brand in Niemegk ist gelöscht – Ursache noch unklar

Niemegk

Ein Zimmerbrand hat die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Hohen Fläming am Donnerstagabend mehr als zwei Stunden in Atem gehalten. Denn die Bekämpfung mitten im Niemegker Stadtzentrum stellte sich als Herausforderung dar. Nicht weniger als 66 Kameraden rückten zum Löscheinsatz an.

Zum Glück: Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden ist allerdings erheblich. Die Ursache bleibt zunächst einmal unklar.

Löschversuch schlug fehl

Der Eigentümer des Hauses in zweiter Reihe ist laut eigenem Bekunden kurz vor 17 Uhr vom Einkauf wieder zurückgekehrt und hat den Rauch im Haus festgestellt. Nur für einen Augenblick habe er versucht, selbst noch zu löschen, hieß es. Doch es stellte sich als aussichtsloses Unterfangen heraus. Selbst für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Einsatz dann zur Geduldsprobe.

Denn ein Brandherd ließ sich nicht finden. Wohl aber waren die Zimmer des Obergeschosses ab 30 Zentimeter über dem Boden stark verraucht. Doch offene Flammen wurden nicht festgestellt. „Insofern wurde Löschwasser nur ganz gezielt und in geringen Mengen eingesetzt“, erklärt Tino Bastian.

Passanten beobachten das Geschehen

Der Niemegker Amtswehrführer war Einsatzleiter und an der mit Treuenbrietzener Kameraden gebildeten Leitstelle unter andere mit Kreisbrandmeister Jens Heinze im steten Austausch. Zahllose Passanten beobachteten das Geschehen

Belüften und entrauchen, lautete die Taktik. Wobei zunächst einmal die Schwierigkeit darin bestand, dass sich das Dutzend Träger der schweren Atemschutztechnik durch die komplett dunklen Räume tasten musste. Denn wegen des Sonnenscheins draußen waren die Jalousien verschlossen. Als sie nun geöffnet wurden, stieg dunkler, teils auch stinkender Qualm aus den Fenstern auf.

Wärmebildkamera im Einsatz

Die Kameraden aus Niemegk, Hohenwerbig, Kranepuhl, Dahnsdorf Lühnsdorf-Buchholz, Garrey-Zixdorf, Mörz, Haseloff hatten hier ihre Bewährungsprobe.

Aus Niemegk, Treuenbrietzen und Umgebung sind die Löschfahrzeuge angerückt. Quelle: Julian Stähle

Weitere Glutnester ließen sich aber nicht finden. Nicht zuletzt zu dem Zweck kam die aus Bad Belzig angeforderte Drehleiter zum Einsatz. Sie wurde auf der Freifläche an der Teichstraße postiert. Von dort aus wurde der Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera untersucht. Auch im Gebäude konnten keine weiteren Glutnester gefunden werden.

Familie ist geschockt

Der Rettungsdienst war für die Kameraden als Rückhalt vor Ort. Beim Brand wurde niemand verletzt. „Allerdings hätte es ein paar Stunden später schlimmer ausgehen können“, sagt Tino Bastian. „Wenn sich der Rauch ausbreitet, während die Bewohner schlafen, besteht Lebensgefahr in Sekunden“, sagt er.

Der Schock ist bei der betroffenen Familie trotzdem schon erheblich. Das Ehepaar findet freilich nach MAZ-Informationen erst einmal bei der Tochter im vorderen Haus erst einmal ein Dach über dem Kopf.

Spezialisten ermitteln weiter

Das vom Brand erfasste Haus ist momentan nicht bewohnbar. Mithin wurde es von der Polizei, die bereits die Ermittlungen begonnen hat, gesperrt. Für Freitag werden die Kriminaltechniker erwartet, die den Brandort nochmals unter die Lupe nehmen.

In der Großstraße in Niemegk hat es gebrannt. Polizei war schnell und zahlreich vor Ort. Quelle: Julian Stähle

Am Mittwochabend waren drei Streifenwagen vor Ort. Unter anderem mit ihrer Hilfe wurde die Großstraße zwischen Kulturhaus und Postmeilensäule gesperrt und blieb somit den Besatzungen der Löschfahrzeuge vorbehalten.

Von René Gaffron