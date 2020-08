Bad Belzig

Am frühen Donnerstagmorgens sind Anwohner des Weitzgrunder Weges in Bad Belzig vom Feuerwehralarm aus dem Schlaf gerissen worden. Auslöser war ein Brand im Übergangswohnheim für Geflüchtete.

Gegen 4.30 Uhr hatten die Wachschützer Frank Wetzel und Ralf Jendry beißenden Brandgeruch wahrgenommen und sich auf die Suche nach der Ursache gemacht. Diese war schnell gefunden. In einer ungenutzten, maroden Baracke an der hinteren Toreinfahrt zum Gelände brannte es in einem Eckzimmer.

Während dann Frank Wetzel sofort die Feuerwehr alarmierte, besorgte sein Kollege Feuerlöscher. Gemeinsam schlugen sie das schon kaputte Fenster am großen Brackenbau vollends ein und begannen trotz des beißenden Qualms verbrannter Plastik von außen mit den Feuerlöschern, den Brandherd zu bekämpfen.

Auf dem Gelände des Asylbewerberheims in Bad Belzig ist ein Feuer ausgebrochen in einer unbewohnten Abrissbaracke. Quelle: Vitka Nebel

Abgelöst wurden die Männer dann schnell von der Bad Belziger Feuerwehr. Sie war mit sechs Einsatzwagen vor Ort. Einsatzkräfte in Atemschutzausrüstung löschten den Brand.

Durch den schnellen Einsatz der Wachschützer und der Feuerwehr konnten ein Großbrand und ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden. Die in weiter abgelegenen Gebäuden untergebrachten Asylbewerber waren nicht in Gefahr.

Die Ursache für das Feuer ist unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Spezialisierte Brandermittler sollen am Vormittag vor Ort aktiv sein. Die Einsatzkräfte vor Ort vermuten ein Brandstiftung, da in den unbewohnten Zimmer kein Strom anliegt und im gesamten abgeschlossenen Gebäude sich niemand aufhält.

Das zerborstene Fenster ist nur circa 15 Meter von der hinteren, verschlossenen Toreinfahrt des Geländes entfernt.

Das alte Barackengebäude ist nicht bewohnt. Es soll demnächst abgerissen werden. In dem Eckzimmer, das am Morgen brannte, lagerten Sperrmüll und alter Hausrat sowie Kleidung in blauen Abfallsäcken. Das Fenster war schon längere Zeit kaputt, hieß es vor Ort.

