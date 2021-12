Brandserie in Bad Belzig: drei Löscheinsätze in acht Stunden

Bad Belzig

Ein Brandstifter hält am vierten Adventswochenende die Einwohner und vor allem die Freiwillige Feuerwehr in Bad Belzig in Atem. Das ist jedenfalls die Vermutung, nachdem die Kameraden bis Sonnabendvormittag schon dreimal ausrücken mussten.

Gegen 1.45 Uhr wurden sie ins Wohngebiet Klinkengrund gerufen. In der Lessingstraße 11 war ein PKW zum Raub der Flammen geworden. Der Wagen soll von hinten nach vorn gebrannt haben, was nicht gerade einen technischen Defekt als Ursache vermuten lässt. Zumindest wenn sich der Motorraum wie meistens vorn befindet. Das Wrack lässt noch nicht erahnen, was für ein Fabrikat das Auto einmal gewesen ist.

Ausdehnung des Feuers verhindert

Es ist der dritte Fahrzeugbrand dieser Art im letzten Quartal in Bad Belzig. Nach dem Mercedes-Transporter in der Karl-Liebknecht-Straße im Oktober und dem Audi auf dem Parkplatz an der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle im November erscheint die Serie wohl kein Zufall zu sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig bei der Brandbekämpfung in der Lessingstraße. Quelle: FFw Bad Belzig

Gelöscht wurde mit Schaum aus dem Strahlrohr. „Das Übergreifen der Flammen auf die Holzverkleidung eines direkt angrenzender Müllsammelplatzes konnte verhindert werden“, berichtet Ortswehrführer Raphael Thon. 15 Kameraden mit zwei Löschfahrzeugen sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen waren vor Ort. Nach rund einer Stunde freuten sich die Kameraden eigentlich auf ihre verdiente Nachttruhe. Doch daraus wurde nichts.

Brennende Papiertonne auf der Straße

Kaum war die Einsatzbereitschaft im Gerätehaus wieder hergestellt, wurde die Löschgruppe gegen 3.30 Uhr wieder alarmiert. Am Fläming-Bahnhof nahe der Fuhrwerksbrücke brannte direkt auf der Straße der Inhalt einer blauen Papiertonne. Die Brandbekämpfung erfolgte erneut mit einem Strahlrohr.

In beiden Fällen hatten Anwohner die Brände entdeckt und jeweils den Notruf gewählt. Kurz nach 8.30 Uhr waren die Blauröcke erneut gefordert – jetzt vor den Toren von Bad Belzig. An der Borner Straße brannte es auf dem Gelände des dort zeitweilig eingerichteten Weihnachtsbaumverkaufs.

Verkaufspavillon und Schuppen standen dort in Flammen. „Die Schwierigkeit bestand darin, dass dort unter anderem Gasflaschen darin deponiert waren und der Boden auf rund 50 Quadratmetern mit Sägespänen bedeckt war“, berichten die Kameraden. Die Besatzung des Löschfahrzeuges musste gründlich löschen, damit die Glut nicht wieder entfacht wird.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat den Tatort zumindest schon dokumentiert. Nach MAZ-Informationen konnte der Verkauf am Sonnabend trotzdem wie geplant stattfinden.

Ermittler hoffen auf Zeugen-Aussagen

Wie groß der Schaden dort und an den weiteren Einsatzorten der Nacht ist, muss erst noch eingeschätzt werden. Spezialisten der Kriminalpolizei werden die Ermittlungen zur Ursache übernehmen. Dabei werden sie auch überprüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden besteht. Aussagen von Zeugen sind dabei hilfreich.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Brandenburg: 03381 / 56 00

Von René Gaffron