Die Brandserie in Bad Belzig und Umgebung setzt sich fort. In der Nacht zu Donnerstag hatte die Freiwillige Feuerwehr erneut einen dramatischen Einsatz in Borne. Dort ist dieses Mal ein offener Rinderstall am Ende der Wiesenburger Straße zum Raub der Flammen geworden.

Glück im Unglück: Personen waren nicht in Gefahr. Die Tiere haben sich gleich instinktiv in Sicherheit gebracht, als zu brennen anfing, berichtet Bernd Reif. Mit seiner Tochter Doreen Reif und ihrem Lebensgefährten David Bachmann betreibt er seit 2016 die Landwirtschaft.

Ex-Müllpate ist jetzt Landwirt im Nebenerwerb

Der Senior ist vor zehn Jahren über Potsdam-Mittelmark hinaus bekannt geworden, weil er als Entsorgungsunternehmer geschredderten Haus- und Gewerbemüll in mindestens sieben ehemals kommunalen Deponien illegal vergraben hat. Das Gericht verurteilte ihn damals zu einer insgesamt fünfjährigen Haftstrafe.

Bernd Reif betrachtet den Schaden nach dem Feuer im Rinderoffenstall in Borne. Quelle: René Gaffron

Nun ist die Tierhaltung sein Nebenerwerb. Ein Nachbar hat das Feuer zuerst entdeckt. Nachdem er ein Motorrad oder Quad davon brausen hörte, wollte er nachsehen, ob auf seinem Gehöft alles in Ordnung sei. Dabei schweifte der Blick zur Koppel im Feuerschein hinüber.

Schleppdach in Borne völlig abgebrannt

Gegen 1.15 Uhr wurden die Löschgruppen von der Leitstelle in Brandenburg an der Havel alarmiert. „Als wir am Einsatzort in der Wiesenburger Straße eintrafen, brannte die Konstruktion in voller Ausdehnung“, berichtet Raphael Thon.

Lichterloh brannte am Donnerstag gegen 1.30 Uhr das Schleppdach. Quelle: FFW Bad Belzig

Wie der Bad Belziger Ortswehrführer berichtet, sei die Anfahrt auf dem matschigen Untergrund noch etwas problematisch gewesen. Dann jedoch wurde der Brand in der 18 x 5 Meter großen Unterstellmöglichkeit zügig unter Kontrolle gebracht.

Wasser aus den Tanklöschfahrzeugen und von den Hydranten im Ortskern wurde genutzt. Den Einsatz an den drei C-Rohren meisterten die Kameraden unter schwerem Atemschutz.

Knapp 50 Feuerwehrleute nachts im Einsatz

Gegen 3 Uhr war das Feuer aus, die Einsatzstelle beräumt. Feuerwehr, Rettungsdienst, der zur Absicherung vor Ort war, und Polizei konnten das Areal an den Eigentümer übergeben und verlassen.

Knapp 50 Feuerwehrleute aus Bad Belzig (mit vier Fahrzeugen), Dippmannsdorf (2) sowie Werbig, Lütte, Bergholz und Hagelberg/Klein Glien konnten in die Gerätehäuser zurückkehren.

Löscharbeiten auf der Rinderkoppel in Borne. Quelle: FFW Bad Belzig

„Wir müssen sehen, wie die Tiere das Drama überstanden haben“, sagt Bernd Reif. Zehn der zwölf Buntgescheckten sind trächtig und sollen demnächst kalben. Der Bulle, der von den Färsen abseits gehalten wird, sei besonders aufgeregt gewesen, heißt es.

Kriminalisten sichern Spuren am Brandort in Borne

Die Holzkonstruktion war indes nicht mehr zu retten. Der Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen. Kriminaltechniker haben am Vormittag die Spurenlage bereits dokumentiert. Der Verdacht der Brandstiftung erhärtet sich demnach.

Erst am vergangenen Wochenende mussten die Spezialisten im Dorf ermitteln. In der Nacht zum Sonnabend war ein Gehöft an der Gliener Straße teilweise abgebrannt. Zum Glück unbewohnt, so dass keine Personen zu Schaden kamen – was jedoch zunächst nicht klar gewesen ist. In dem Fall steht bereits fest, dass ein technischer Defekt an einer doch nicht abgeklemmten Stromleitung der Auslöser war.

„Feuerteufel“ hält Kameraden in Bad Belzig in Atem

Dessen ungeachtet hält sich seit geraumer Zeit die Vermutung, dass ein Brandstifter in Bad Belzig und Borne zündelt. Denn seit Dezember häuften sich die fragwürdigen Einsätze für die Feuerwehrleute.

Erneut hat es in Borne gebrannt. Diesmal wurde ein Schleppdach auf einer Rinderkoppel zum Raub der Flammen. 46 Kameraden rückten zum Löscheinsatz an. Quelle: FFW Bad Belzig

Als am vierten Adventswochenende 2021 die Kameraden dreimal in acht Stunden ausrücken mussten, ging es einmal auch zum Weihnachtsbaumverkauf der Familie Reif/Bachmann an der Borner Straße in Bad Belzig. „Das war für mich ebenfalls Brandstiftung“, ist Bernd Reif überzeugt. Einen Verdacht hegen weder er noch die Blauröcke.

