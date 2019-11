Kuhlowitz

Wegen eines brennenden Mülleimers ist die Bad Belziger Feuerwehr am Montagabend zum Übergangswohnheim in Kuhlowitz ausgerückt. In einem gefliesten Badezimmer war aus bisher ungeklärten Gründen ein Papierkorb in Brand geraten. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte das Feuer bemerkt und rechtzeitig gelöscht, weswegen es sich nicht im Gebäude ausbreiten konnte.

Die Heimbewohner mussten nicht evakuiert werden und niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Von MAZonline