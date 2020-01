Kuhlowitz

In der Kuhlowitzer Notunterkunft hat in der Nacht zu Freitag ein Abfalleimer im Waschraum im Keller gebrannt. Ein Bewohner hatte sich beim Wachschutz gemeldet und so auf das Feuer aufmerksam gemacht. Beschädigt wurde auch ein Wasserschlauch, der neben dem Eimer lag.

Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Es entstand Sachschaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Eine Evakuierung der Bewohner war nicht erforderlich. Hinweise zur Brandursache gibt es bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZonline