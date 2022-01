Bad Belzig

Die prekäre Haushaltslage von Bad Belzig stellt offenbar immer mehr Projekte in Frage. Jetzt droht die seit langem geplante Sanierung der Wege und Anlagen auf dem Bricciusberg zu platzen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat gegen das Vorhaben gestimmt und der Stadtverordnetenversammlung keine Empfehlung dafür ausgesprochen. Dem Votum war eine längere Debatte vorausgegangen.

„Ich habe ein Problem damit, den Bürgern zu vermitteln, dass wir jetzt auf dem Bricciusberg bauen und dafür die Schule und die Feuerwehr nicht“, erklärte Jana Stephan (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gremiums in dieser Woche in der Geschwister-Scholl-Grundschule.

Bauausschuss in Bad Belzig hat Projekt mehrfach besprochen und empfohlen

Der Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD) sagte, er sähe das angesichts der gerade debattierten Haushaltslage ganz ähnlich. „Können wir es schieben oder ganz bleiben lassen?“, fragte er in Richtung Verwaltung.

Der neue Chef für Stadtentwicklung und Bauen im Bad Belziger Rathaus, Marco Grambow, erklärte, das Vorhaben sei in der Vergangenheit schon mehrfach im Bauausschuss besprochen und dort auch empfohlen worden. Deshalb sei es schwierig, es zu verschieben.

Planerin Anne Büchner mit ihrem Konzept für das Wegenetz auf dem Bricciusberg Quelle: Rene Gaffron

„Das Projekt ist zum Teil schon finanziert worden für Planungen“, sagte Grambow. Auch seien Fördermittel im Spiel. „Die Umsetzung kann im Rahmen der bereits bewilligten Städtebaufördermittel finanziert werden“, erklärte er. Deshalb könne in diesem Jahr damit begonnen werden.

Bad Belzig bekommt 80 Prozent Fördermittel für das Projekt Bricciusberg

Wie der Bauverwaltungschef erklärte, muss die Stadt nur rund 20 Prozent der Baukosten bezahlen. Dieser Anteil betrage knapp 80.000 Euro. Das von der Verwaltung mit der Planung der Sanierung beauftragte Büro des Landschaftsarchitekten Gunnar Lange hat Gesamtkosten von ungefähr 385.000 Euro brutto errechnet. Stand ist der November vorigen Jahres.

Der sachkundige Einwohner der Fraktion „Wir vom Dorf/Gewerbeverein“, Holger Kögel, erklärte im Finanzausschuss, er halte von diesem Projekt nichts. „Es jetzt den Einwohnern verkaufen zu wollen, halte ich für einen Gau.“ Man könne so etwas machen, wenn man Geld überhabe. „Aber es ist ein Luxusprojekt“, so Kögel.

In der derselben Sitzung des Finanzausschusses hatte der Vize-Bürgermeister Roland Ernicke den Entwurf für die Haushaltssatzung für das laufende Jahr präsentiert und berichtet, dass es ein Defizit von knapp einer Million Euro gebe. Die Stadt müsse einen drastischen Sparkurs einschlagen, um zu einem Ausgleich zu kommen forderte er.

Stadtentwicklung wichtig für Bad Belzig trotz Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig

Der Stadtverordnete René Zarbock (Wir vom Dorf /Gewerbeverein) erklärte, man dürfe jetzt nicht jedes Vorhaben mit der „Stadtwerkebrille“ sehen. „Das ist Stadtentwicklung und ein ganz anderes Förderprojekt, mit dem Geld könnten wir keine Schule und keine Feuerwehr bauen“, so der Volksvertreter. Zarbock hatte damit auf die Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH angespielt.

Der Fraktionschef der Bündnisgrünen, Achim Wehrle, warnte indessen vor einem möglichen finanziellen Abenteuer. „Wir kommen da nicht raus mit 80.000 Euro, es in der jetzigen Zeit zu machen, ist unrealistisch und blind, ebenso wie beim Kulturzentrum, ich gebe Herrn Kögel recht, wer das befürwortet, ist naiv“, erklärte er.

Achim Wehrle ist der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen in der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Stefan Specht

Lothar Lehmann (Freie Wähler) plädierte dafür, wenigstens Teile des bereits geplanten Projektes umzusetzen. Doch er scheiterte mit einem entsprechenden Antrag. Am Ende fiel das gesamte Projekt durch. „Jetzt haben wir gar nichts“, stellte Lehmann resigniert fest.

Stadtentwickler Marko Grambow kündigte trotz der Niederlage für seine Verwaltung an, eine Beschlussvorlage zu dem Vorhaben „Bricciusberg“ für die Stadtverordnetenversammlung vorbereiten zu lassen. Sie tagt planmäßig am 14. März 2022 zum nächsten Mal.

Von Hermann M. Schröder