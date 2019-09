Bad Belzig

Ein Briefkasten an einem Gebäude der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig am Papendorfer weg ist zerstört worden. Er wurde offenbar am Wochenende mit einem Silvesterböller zur Explosion gebracht. Das ist der Polizei am Montag zur Anzeige gebracht worden.

Sie ermittelt zu einer Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die für den Vorfall von Bedeutung sein könnten.

Polizei Brandenburg/Havel, 03381 56 00.

Von René Gaffron