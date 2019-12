Bad Belzig

Das Weihnachtsfest steht unmittelbar bevor und für viele Familien gehört ein gemeinsames Frühstück zum idealen Start in den Tag. Wer auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nicht auf frische Brötchen verzichten möchte, sollte vorbereitet sein – denn die Bäcker im Hohen Fläming gönnen sich ebenfalls Pausen.

Bäckermeister Christian Gehricke aus Bad Belzig versorgt seine Kunden am 24. Dezember noch von 6 bis 12 Uhr mit frischen Backwaren. Die Dahlewitzer Landbäckerei in der Straße der Einheit hingegen hat über die Feiertage komplett geschlossen. „Das ist für uns auch mal ganz angenehm“, sagt eine Mitarbeiterin.

Bei Dirk Kelm in Niemegk können ebenfalls an Heiligabend noch von 6 bis 12 Uhr Brot und Brötchen gekauft werden, bevor es für ihn und seine Mitarbeiter in die wohlverdiente Weihnachtsruhe geht.

In Treuenbrietzen haben sowohl Bäcker Timo Sieberhein in der Neuen Marktstraße als auch Henri Wangerin in der Hauptstraße ihre Geschäfte über die Feiertage geschlossen.

Bei Timo Sieberhein können, Brot, Brötchen und Kuchen wieder ab dem 13. Januar gekauft werden. Henri Wangerin öffnet seine Türen im neuen Jahr ab dem 20. Januar.

Die Bäckerei von Günther Körner hat am 24. sowie am 31. Dezember jeweils von 6.30 bis 11 Uhr geöffnet. Regulär wieder ab dem 7. Januar.

Bäcker Hilmar Bärmann und sein Team in Wiesenburg versorgen ihre Kunden an Heiligabend ebenfalls noch von 6.30 bis 11 Uhr mit frischen Brötchen, Broten und Kuchen.

Von Hannah Rüdiger und Josephine Mühln