Bad Belzig

Das Weihnachtsfest steht bevor. Für viele Familien gehört ein gemeinsames Frühstück zum idealen Start in den Tag. Wer nicht auf frische Brötchen verzichten möchte, sollte vorbereitet sein, denn die Bäcker im Hohen Fläming gönnen sich Pausen.

Brötchen nur am Heiligabend

Frische Brötchen gibt es aber nur am Heiligabend, am ersten und zweiten Feiertag bleiben die Bäckereien zu. „Am 24. Dezember wird sehr viel los sein. Wir haben viele Tortenbestellungen, frisches Brot und Brötchen sind natürlich auch immer sehr gefragt. Wir kommen kaum hinterher, die Nachfrage ist groß“, sagt eine Mitarbeiterin des Bäckermeisters Christian Gericke.

Frische Brötchen gehören für viele Menschen im Hohen Fläming zum Start in den Tag. Quelle: Peter Geisler

Unterschiedliche Öffnungszeiten

In der Bad Belziger Bahnhofstraße 3 öffnet das Team von 6 bis 12 Uhr. Der Lila-Bäcker in der Straße der Einheit öffnet von 07 bis 12 Uhr. Die Türen der Bäckerei Edgar Albe am Lütter Bach stehen Gästen am Heiligabend von 6 bis 10 Uhr offen. Auch das Team der Bäckerei Meier in Groß Briesen erwartet ihre Kunden frühzeitig und zwar von 6 bis 10 Uhr.

Die Bäckerei von Dirk Kelm in der Niemegker Großstraße 36 öffnet von 6 bis 11 Uhr. Die Körners Backstube in Brück, An der Plane 1, öffnet von 6.30 Uhr bis 11 Uhr. Der Brücker Landbäcker in der Netto-Filiale, Ernst-Thälmann-Straße 58 versorgt Kunden von 7 bis 14 Uhr mit frischen Brötchen.

Auch der Lila Bäcker in Treuenbrietzen öffnet am Heiligabend, und zwar von 06.30 bis 12 Uhr. Bäcker Hilmar Bärmann und sein Team versorgen ihre Kunden in Wiesenburg an Heiligabend von 6.30 bis 11 Uhr mit frischen Brötchen, Broten und Kuchen.

Von André Großmann