Brücker Anwohner schlägt Einbrecher ohne Beute in die Flucht 

Brück

Kriminelle haben in Brück Beute gemacht bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Lindenstraße. Doch musste sie ihr Diebesgut noch am Tatort zurücklassen.

Denn mitten in der Schlafenszeit war ein 46- jähriger Mann durch Geräusche auf seinem Grundstück geweckt worden gegen 2.40 Uhr. Als er aus dem Fenster schaute, stellte er zwei Personen fest, die gerade eifrig dabei waren, Diebesgut für den Abtransport bereitzustellen.

Der Bewohner schrie die beiden Unbekannten an. Sie ergriffen daraufhin unerkannt die Flucht. Die alarmierte Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren am Tatort.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem dreisten Einbruchs-Diebstahl hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZ-online