Bad Belzig

Der Bürgerbus „Hoher Fläming“ legt über Weihnachten eine Pause ein. Die Linien 555 (nach Wiesenburg) und 586 (nach Niemegk) werden Heiligabend und an beiden Feiertagen nicht bedient. Darauf hat die federführende Regiobus Potsdam-Mittelmark aufmerksam gemacht. Auch Silvester und Neujahr dürfen die ehrenamtlichen Chauffeure pausieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen auf folgende Verschiebungen hingewiesen. Am 23. und 30. Dezember gelten die Freitag-Fahrpläne für Ferien. Heilgabend sind die Sonnabend-Fahrpläne in Kraft. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag fahren die Busse wie an Sonntagen. Vom 27. bis 29. wird das reguläre Angebot unterbreitet.

Des weiteren werden in der Silvesternacht dann zusätzliche Fahrten auf der Linie 580 zwischen Lehnin und Potsdam-Hauptbahnhof organisiert. Über die detaillierten Offerten können sich Interessierte auf der Internetpräsenz informieren: www.regiobs.pm.de

Von René Gaffron