Bürgerbus Hoher Fläming zum Jubiläum nicht sorgenfrei

Seit 15 Jahren rollt der Bürger-Bus im Hohen Fläming. Am 8. September 2006 steuerte er Richtung Niemegk. Seitdem wurden 46.362 Fahrgäste befördert und sind 930.143 Kilometer zurückgelegt. Das hat Vereinssprecherin Kati Hensel bilanziert.

„Unsere Fahrer haben an 7.492 Tagen, davon 1245-mal am Wochenende, ungefähr 23.866 Stunden Dienst geleistet, um die Bewohner in und um Bad Belzig, Niemegk und Wiesenburg zu befördern“, teilt sie weiter mit.

Eine Dauerbrennerin aktiv

Die Bürger-Bus-Fahrer und der Vorstand sind täglich ehrenamtlich unterwegs. Die Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH stellt den barrierefreier Sprinter mit acht Fahrgastplätzen zur Verfügung. Der Landkreis finanziert das Vorhaben seit 15 Jahren.

Von Anfang an dabei ist Sabine Klemm. Zunächst hat sie selbst hinter dem Lenkrad gesessen. Jetzt trägt sie als Kassenwartin in der Vereinsspitze maßgebliche Verantwortung.

Jubiläumstreff im Paradies

Am Mittwoch trifft sich der Verein zu einer kleinen internen Jubiläumsfeier. Sie findet in der Gaststätte „Paradies“ Dippmannsdorf statt. Steffi Wiesner, Koordinatorin für Freiwilligenarbeit im Landkreis Potsdam-Mittelmark, beabsichtigt den Fahrern zu diesem Anlass, die Ehrenamtskarte zu überreichen. Dies in Abstimmung und im Beisein im Beisein von Vertretern der Rathäuser Bad Belzig, Niemegk und Wiesenburg.

Indes sind die Ehrenamtlichen überwiegend im Ruhestand bzw. im Vorruhestand. So bleibt es nicht aus, dass etwa zwei bis drei Fahrer jährlich - hauptsächlich aus Alters- und Gesundheitsgründen - aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Diese müssen wir regelmäßig ersetzen. Daher wird sich der Verein nächste Woche in Bad Belzig die Werbetrommel rühren.

„Dies ist dringend notwendig, da der Stamm unserer regelmäßigen Fahrer – derzeit leider nur Männer – auf acht geschmolzen ist“, sagt Kati Hensel. „Wir benötigen zehn bis zwölf Chauffeure, um unser Angebot aufrecht zu erhalten, ohne den Einzelnen zu überlasten“. Dann kommt jeder mit zwei bis vier Einsätze pro Monat aus.

Präsentation am Donnerstag

Interessierte können am Donnerstag (9. September) von 8 bis 13 Uhr am Rathaus Bad Belzig mehr über Fahrerlaubnis und -dienst erfahren.

Information im Internet: www.bürgerbus-hoherflaeming.de

Von René Gaffron