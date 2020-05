Bad Belzig

Am Donnerstag, 14. Mai, findet der fünfte Bürgerdialog „ Bad Belzig spricht“ statt – diesmal jedoch digital per Bildschirm. Das Thema lautet: Wie mit der Coronakrise leben? Für die virtuelle Zusammenkunft bieten die Veranstalter vom Verein „Respekt“ einen Zugang über das Videokonferenzsystem „Zoom“ an.

„Wer mitmachen will, der braucht eine stabile Internetverbindung und eine Webcam“, heißt es in einer Mitteilung. Das Treffen findet von 19 bis 21 Uhr statt, die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Um eine rechtzeitige vorherige Anmeldung wird daher gebeten. Dann bekommen die Teilnehmer per Mail einen Zugangscode sowie eine technische Einführung.

Moderierte Gesprächsgruppen

„Unter dem Motto ,Leben mit Corona’ wird es um einen Austausch über die eigenen Erfahrungen mit der Kontaktsperre und dem Stillstand des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in der Krise gehen“, kündigen die Veranstalter an. Nach einer gemeinsamen Einleitung sollen moderierte Gesprächsgruppen mit jeweils fünf Personen stattfinden.

„ Bad Belzig spricht“ ist ein Dialogformat von Mensch zu Mensch. „Dialog heißt: Gehört werden und zuhören. Keine Meinung und kein Thema werden ausgeschlossen, alles kann gesagt werden“, so die Organisatoren.

„Die Bürgerdialoge werden das ganze Jahr stattfinden und mit ,Demokratielaboren’ in Kooperation mit dem Verein ,Neuland21’ über drei Jahre fortgeführt werden. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen sollen sie auch zu einer stärkeren Bürgerbeteiligung in der Stadtpolitik beitragen.“

Info: Weitere geplante Termine: 15. Juni um 18 Uhr im Kleinkunstwerk Bad Belzig und 15. August ab 11 Uhr auf dem Marktplatz. Mehr unter www.bad-belzig-spricht.de

Von MAZ