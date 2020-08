Bad Belzig

Die Verwaltung der Stadt Bad Belzig muss für die Zukunft aufgestellt werden. Zu dem Schluss ist Bürgermeister Roland Leisegang gekommen. Zum 1. September plant er daher die Reform des Rathauses. Was dies im Einzelnen für die 11.500 Einwohner, knapp 50 Rathaus-Mitarbeiter und Dutzende Beschäftigten in den Tagesstätten und Schulen sowie beim Bauhof bedeutet, wollte er vor seinem Urlaub auf MAZ-Nachfrage nicht erläutern.

Erst nach seiner Rückkehr will er sich erst den Stadtverordneten erklären. Für sie gab es immerhin schon eine Informationsvorlage. In dem Papier wird zum einen darauf verwiesen, dass die seit 15 Jahren bestehende Struktur aus der analogen Zeit stammt und sich in dieser nach Einschätzung des Stadtoberhauptes gut bewährt habe. Nun aber verändern sich Arbeitsabläufe, weil EDV-Verfahren zur Anwendung kommen und die Digitalisierung der Dienstleistungen vorgeschrieben wird.

Vizebürgermeister scheidet aus

Hinzu komme, dass innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre viele Beschäftigte in Rente gehen. Der personelle Wandel betrifft auch die Führungsebene. Nachdem sich Robert Wildgrube als Chef der Bauverwaltung nun ein Jahr lang etabliert hat, steht der nächste Einschnitt bevor. Hauptamtsleiter Heinz Friese, der auch Vizebürgermeister ist, tritt am 1. November in die Ruhephase der Altersteilzeit ein.

Bei der Gelegenheit wird eine Reduzierung der Fachbereiche angestrebt. Bislang gibt es: Zentrale Verwaltung, inklusive Schulen und Kitas unter der Leitung von Heinz Friese; Äußere Verwaltung unter der Leitung von Petra Tersch; Finanzen unter der Leitung von Birgit Bein sowie Bauen unter der Leitung von Robert Wildgrube. Nunmehr sollen nur noch drei Ressorts bestehen: Inneres gemeinsam mit Finanzen, aber ohne Schulen und Kita. Diese werden dem Sektor Meldewesen, Ordnung und Sicherheit zugeordnet. Weitgehend gleich bleiben die Aufgaben der Bauabteilung, die sich Stadt- und Kurortentwicklung nennen soll.

Zuschnitt für Frank Friedrich

Neu ist die direkt beim Bürgermeister angesiedelte Stabstelle, in der Wirtschaft und Stadtmarketing sowie Projektmanagement und interkommunale Zusammenarbeit vertreten werden sollen. Diese Aufgaben werden seit einiger Zeit bereits von Frank Friedrich verantwortlich bearbeitet. Seit 1990 in der Stadtverwaltung auf vielen Posten tätig,bringt er viel Erfahrung für die Spitze mit.

Indes sieht der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Ingo Kampf ( SPD), noch Redebedarf. „Dass der Bürgermeister die Verwaltung so organisiert, dass sie optimal läuft, ist ihm unbenommen“, sagt der Parlamentschef. Wenn sich durch die neue Aufgabenverteilung jedoch Stellenbeschreibungen und Eingruppierungen ändern, braucht es aber noch ein Votum der Abgeordneten, so Kampf.

Personalrat hegt Erwartungen

Ähnlich ist die Auffassung des Personalrates. „Wenn es um die Optimierung geht, ist der Bürgermeister verantwortlich. Wir stehen dem aufgeschlossen und positiv gegenüber!“, sagt Jens Schulze als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. Doch lautet die Erwartung dass versucht wird, mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu einvernehmlichen Lösungen zu bekommen.

Bei seinem Anliegen, die Verwaltung zu modernisieren, lässt sich Roland Leisegang (parteilos) nicht beirren. Noch im Oktober wollte er dafür externen Rat einholen. Allerdings fand sich im Hauptausschuss keine Mehrheit für die 50.000-Euro-Studie, so dass jetzt wohl vor allem die eigene Expertise zum Tragen kommt.

