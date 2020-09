Bund gibt 5,4 Millionen Euro für den digitalen Wandel im Hohen Fläming

Bad Belzig/Wiesenburg

Bad Belzig und Wiesenburg wurden 2018 von der Medienanstalt Berlin Brandenburg als erstes „Smart Village” in der Mark gekürt. Damit sich der Titel weiter mit Leben füllt, wollen beide Kommunen mithilfe der nun zugesagten Bundesförderung noch mehr in Digitalisierung investieren.

Dabei geht es darum, Vorbild auch für andere ländliche Gemeinden zu werden. „Der Name des Förderprogramms Smart City deutet schon darauf hin: es entsteht nach wie vor häufig der Eindruck, dass digitale Innovationen nur für Städte da ist. So ist es aber nicht“, sagt Silvia Hennig, Geschäftsführerin des Vereins Neuland 21, der die Kommunen fachlich unterstützt. „Gerade auf dem Land, wo die Wege weiter sind, können neue Technologien besonders viel bewirken“, Hennig nennt hier einige Handlungsfelder.

Verwaltungsapp weiter entwickeln

Verwaltung: Sie will moderner werden und sich mehr für die Bürger öffnen. Eine Gemeindeapp gibt es schon. Die soll jetzt noch interaktiver werden. Über das landesweite Beschwerdeportal „Märker“ können die Bürger den Gemeinden schon seit Jahren Mängel melden. Schön wäre aber auch, wenn sie über Umfragetools und Foren dort auch positive Ideen für die Stadtentwicklung los werden könnten.

Versorgung: Die örtliche Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme soll digitaler und damit auch effizienter und umweltschonender werden. Es gibt da schon sehr viele Innovationen, die genutzt werden können: smarte Straßenlampen, die auf Bewegung reagieren, oder auch smarte Zähler, die Elektrogeräte dann arbeiten lassen, wenn der Strom am günstigsten ist.

Für die Stadtwerke wäre es schon gut, wenn sie durch Echtzeitdaten etwa Wasserlecks frühzeitig entdecken könnten. Bad Belzig und Wiesenburg liegen ja in einem Naturpark, da wird Umweltschutz und ökologisch verträgliches Wohnen groß geschrieben.

Chancen für Wirtschaft

Wirtschaft: Auch für die örtliche Wirtschaft soll was getan werden: Die beiden Kommunen wollen in der alten Brauerei und der Drahtzieherei einen Smart-Village-Campus aufbauen, durch den sich noch mehr Digitalarbeiter und Startups in der Region niederlassen sollen.

Mobilität: Die Busverbindungen sollen besser werden: In den Abendstunden und am Wochenende könnten Ruf-Shuttles eingeführt werden, damit die Leute auch nach 21 Uhr noch vom Zug nach Hause kommen. Und auch die örtlichen Angebote zur Gemeinschaftsnutzung von Autos sollen endlich zum Laufen gebracht werden. Für all die örtlichen Verkehrsangebote soll es dann eine App geben, damit man wirklich verlässlich von A nach B und später wieder zurück von B nach A kommt - und das Auto wirklich stehen lassen kann.

Perspektiven mit Telemedizin

Bildung: Es sollen Programmierwerkstätten für Kinder entstehen, noch mehr digitale Bildungsangebote für Erwachsene und Rentner könnten unterbreitet werden, und vor allem kann das Lernen zwischen den Generationen stärken. Manchmal lernt es sich ja von den eigenen Enkeln am leichtesten, was das Internet inzwischen schon alles kann.

Gesundheit: Corona hat gezeigt, wie wichtig Telemedizin sein kann. Wenn man künftig die Sprechstunde mit dem Arzt per Videokonferenz abhalten kann, ist das eine große Entlastung für viele, die sonst weite Wege in die Praxis haben. Vielerorts fehlt aber noch die Ausstattung dafür. Während der Smart-City-Förderantrag geschrieben wurde, steckten die Gesundheitseinrichtungen im Hohen Fläming in der Corona-Krise. Sie sollen deshalb in der nun anstehenden Strategiephase besonders intensiv bei der Ideenentwicklung für den Gesundheitssektor eingebunden werden.

Bürger sollen sich einbringen

Mitwirkung: Was konkret für die Bürger bei dem Projekt herauskommt, entscheiden sie selbst. Zum Auftakt wird im ersten Jahr nämlich erst mal eine gemeinsame Strategie erarbeitet: interessierte Bürger, die Verwaltung, die Stadtverordneten, örtliche Vereine - alle sollen mitmachen und in den Arbeitsgruppen, die nun eingerichtet werden, ihre Ideen einbringen. In der Realisierungsphase zwischen 2021 und 2027 werden sie dann umgesetzt.

Silvia Hennig vom Verein Neuland 21 erklärt die Handlungsfelder für die Smart-City-Kommunen Bad Belzig und Wiesenburg/Mark Quelle: Privat

Insgesamt wurden 5,4 Millionen Euro beantragt. Die beiden Gemeinden selbst schießen in den nächsten sieben Jahren insgesamt 600.000 Euro, also zehn Prozent der Gesamtkosten zu.

Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm: Nach der Mitteilung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, welche Städte und Gemeinden als Smart City Modellregionen ausgewählt wurden, warten die beiden Gemeinden nun aber erst einmal das Eintreffen der offiziellen Papiere und des Zuwendungsbescheids ab. „Erst dann wissen wir, wann und wie wir richtig loslegen können", sagt Silvia Hennig.

