Bunte Welt der Bibeln in der Haseloffer Dorfkirche

Haseloff

Vor genau 500 Jahren hielt sich Martin Luther auf der Wartburg vor Kaiser und Papst versteckt. In Thüringen begann er mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Aus diesem Anlass haben Bernd Koltzenburg und Pfarrer Daniel Geißler in der Kirche in Haseloff eine Bibelausstellung vorbereitet.

Für die Besucher des Lutherfestes am 31.Oktober gibt es zahlreiche Bibeln in verschiedenen Sprachen und Übersetzungen: bunte Kinderbibeln, Luthers Originaltext mit Holzschnitten oder die Haseloffer Kirchenbibel von 1904. Auch über die Geschichte der Bibel wird informiert. Holzkünstler Bernd Koltzenburg hat aus gegebenem Anlass das Gotteshaus außerdem mit Lutherrosen, dem persönlichen Siegel des Reformators, geschmückt.

Mittelalterliche Musik erklingt

Das Lutherfest , mit dem die Evangelischen Gemeinden aus dem Hohen Fläming traditionsgemäß den Reformationstag begehen, beginnt Sonntag, 14 Uhr, an der Haseloffer Kirche. 15 Uhr präsentiert Ekkehard der Barde historische Musik der Reformationszeit. Reichlich Kaffee und Kuchen bzw. Bier (oder Glühwein) und Bratwurst stillen Durst und Hunger der Besucher, heißt es in der Einladung.

Außerdem erwartet sie festliches Getümmel: Die Mittelaltertanzgruppe „Flämurium“ präsentiert traditionelle Tänze. Mittelalterkarussell und Armbrustschießen bieten Spiel und Spaß für Alt und Jung. Mit historischen Frisuren und Kostümen kann jeder ein Selfie im Stil der Reformationszeit machen.

Besonderer Gottesdienst

Beim Anspiel im Gottesdienst um 16.30 Uhr schlüpfen schließlich Pfarrer Daniel Geißler aus Niemegk und Pfarrerin Christiane Moldenhauer aus Bad Belzig wieder in die Rollen von Martin Luther und Katherina von Bora.

Von René Gaffron