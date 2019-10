Bad Belzig

Die Bauarbeiter sind abgezogen und die schmuck sanierte Niemegker Straße in Bad Belzig ist freigegeben. Daher rollen auch die Busse der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark und ihrer Dienstleistungspartner nun wieder nach dem Fahrplan, der vor den Bauarbeiten galt. Darauf hat Anette Lang, die Sprecherin des Busgesellschaft, hingewiesen.

Am 3. Oktober endeten die Baustellenfahrpläne für die Linien 572, 582, 583, 584 und 586. Sie verkehren nun wieder regulär zwischen Bad Belzig und Preußnitz über die Niemegker Straße.

Kleinere Änderungen zu beachten

Damit einher gehen allerdings auch einige Änderungen. So werden auf der Linie 572 ab der Haltestelle Preußnitz an der B 102 alle Stopps entlang der Strecke um vier Minuten früher bedient. Die Linie 582 in Richtung Treuenbrietzen fährt ebenfalls vier Minuten früher ab – in der Gegenrichtung ab Treuenbrietzen indes an allen Haltestelle vier Minuten später los.

Es entfallen auf dieser Fahrt der Linie 582 die zuletzt durch die Baustelle bedingten Halte in der Erich-Weinert Straße und in der Brücker Landstraße.

Ab Niemegk fahren die Linien 583, 584 und 586 an der Schule um 14.50 Uhr beziehunsgweise 14.45 Uhr nun jeweils fünf Minuten früher ab.

Von MAZ