Busfahrscheine gibt es ab sofort im Niemegker Nasenfahrrad

Niemegk

Ab sofort hat das Niemegker Nasenfahrrad-Geschäft auch Bus und Bahn im Blick. Denn Inhaberin Fabienne Wendt ist jetzt Partnerin von Regiobus Potsdam-Mittelmark. Sie bietet nun VBB-Tickets aller Art an.

Die Initiative ging vom Niemegker Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (SPD) aus. „Gerade ältere Menschen möchten nicht ohne Ticket in den Bus steigen, haben aber oft noch kein Smartphone mit dem sie auf elektronische Tickets ausweichen könnten“, sagt der Stadtchef. Ihm war es ein Anliegen, zentral im Ort eine Offerte zu etablieren.

Erfolgreicher Plus-Bus X2 mit Stopptin Niemegk

Seit dem coronabedingt eingestellten Ticketverkauf in den Bussen nehmen die Verkaufsstellen zwischen Havel und Fläming eine wichtige Funktion wahr, bestätigt die kreiseigene Verkehrsgesellschaft. Nicht zuletzt trägt der Ticketverkauf in der „Flämingpforte“ dem im vergangenen Jahr gestarteten Plus-Bus X2 zwischen Bad Belzig und Lutherastadt Wittenberg Rechnung.

Schon mit der Ankündigung der Verkaufsstelle erhielt Fabienne Wendt erste Bestellungen. „Diese schnelle Resonanz hat mich schon überrascht und belegt den Bedarf“ , so die Niemegkerin.

Neue Partner auch in Ziesar und Fichtenwalde

Ebenfalls in diesem Jahr für den Ticketverkauf hinzugekommen sind Verkaufsstellen in Ziesar im Schreib- & Spielwaren sowie Zeitschriften-Laden Herrmann und im Nahkauf Fichtenwalde. Mit diesen neu gewonnenen Verkaufsstellen unterstützen aktuell 15 Partner von Regionbus den Ticket-Vertrieb für Fahrgäste in Potsdam-Mittelmark sowie in Potsdam.

„Gerade jetzt schätzen wir den Wert unserer Verkaufsstellen-Partner für unsere Fahrgäste. Die Situation haben wir uns alle nicht ausgesucht. Aber gemeinsam finden sich immer wieder gute Lösungen, die uns auch in der Zukunft helfen“, so Martin Grießner als Geschäftsführer von Regiobus.

Von René Gaffron