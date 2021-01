Busunternehmen kritisieren mangelhaften Winterdienst im Hohen Fläming

Bad Belzig

Der zweite Wintereinbruch der Saison hat insbesondere die Berufskraftfahrer im Hohen Fläming vor Herausforderungen gestellt. „Alle Kollegen sind unfallfrei ans Ziel gekommen“, resümiert Hans-Jürgen Hennig als Geschäftsführer der Regiobus Potsdam-Mittelmark mit einer gewissen Erleichterung. Allerdings mussten die Fahrgäste einiger Linien am Donnerstagmorgen mit Verspätungen von 15 Minuten leben.

„Die Empörung ist nicht so groß, weil wegen der Covid-19-Pandemie weniger Leute an Bord sind“, so der Unternehmenschef. Dennoch ärgert er sich über den seiner Einschätzung nach unzureichenden Räum- und Streudienst. Während im Schneegestöber am Mittwochabend der Raum Beelitz ein Schwerpunkt gewesen sei, wo der Verkehr zeitweise gar zum Erliegen kam, hätten seine Mitarbeiter am Donnerstag den „ Balkan“ südlich von Niemegk und Wiesenburg als Gefahrenschwerpunkt benannt. .

Kritik ohne Ausnahme

„Das Tausalz muss vor dem Schneefall ausgebracht werden“, fordert Hennig. Er habe aber beobachtet, dass die Truppen in Orange erst ausrücken, wenn es wirklich schneit. Seiner Kritik schließt sich Armin Glaser an. Der Chef des Omnibusbetriebes in Klepzig beklagt von der Ortsdurchfahrt beginnend auf den Straßen aller Kategorien die wenig effektvolle Arbeit der zuständigen Dienstleister.

Der Winterdienst ist fast rund um die Uhr unterwegs. Quelle: Margrit Hahn

Zumindest für die Bad Belziger Straßenmeisterei des Landesbetriebes weist Thomas Graf den Vorwurf zurück und verweist auf die entsprechende Dokumentation. „Wir sind tagelang und rund um die Uhr im Einsatz“, erklärt er. „Die Spätschicht bis 2 Uhr, die Frühschicht ab 3 Uhr“. Mithin wird auch das Salz vorher wie empfohlen ausgebracht. Allerdings müssen es die Autos auch breit fahren, damit es richtig wirkt.

Bundesstraßen haben Priorität

Alle Bundesstraßen sowie die L 95 von Bad Belzig nach Görzke als aktuelle Umleitung sind mit höchster Priorität eingestuft. Gleich danach folgen aber schon L 83 ( Jeserig/ Fläming –Raben), L 831 (Jeserigerhütten – Klepzig) und L 84 ( Niemegk –Groß Marzehns) auf der Liste.

Die Polizei enthält sich erfahrungsgemäß einer Bewertung. Sie verweist vielmehr darauf, dass sich Autofahrer auf die Witterungs- und Fahrbahnbedingungen richtig einstellen müssen. Im Gegensatz zum Schneefall ersten Januar-Wochenende gab es diesmal keine Unfälle im Revier Bad Belzig. Das hat Direktionssprecher Oliver Bergholz bestätigt. Lediglich auf der Autobahn kam es zu mehren Karambolagen.

Von René Gaffron