Bad Belzig

Burgfestwoche und Altstadtsommer in Bad Belzig werfen ihre Schatten voraus. Während das Programm für die am 17. August beginnende Burgfestwoche bereits steht, geht es für den traditionellen Altstadtsommer-Abschluss jetzt an die Feinplanung und die Abstimmung mit den Höfen, wie Beatrix Ebert vom Organisationsteam des Bad Belziger Festvereins berichtet.

Eine Sache ist jedoch bereits beschlossen: Die Buttons, mit deren Kauf man automatisch an der großen Tombola teilnimmt, kosten in diesem Jahr fünf statt wie bisher drei Euro. „Wir haben beschlossen, den Preis zu erhöhen, weil auch unsere Ausgaben – zum Beispiel wegen des Mindestlohns oder für Sicherheit und Erste Hilfe – weiter steigen“, erläutert Beatrix Ebert. „Wir aber in diesem Jahr auch ohne zusätzlichen finanziellen Zuschuss von der Stadt auskommen wollen.“

Ein Button – drei Vorteile

Allerdings sind die kleinen runden Anstecker nicht nur das Los für die Tombola, sondern auch eine Fahrkarte für die Stadtlinie. „Sie kann an den drei Tagen des Altstadtsommers kostenlos genutzt werden. Unser Dank geht an Regiobus für die Unterstützung“, sagt Beatrix Ebert weiter.

Und weil aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, gelten die Buttons außerdem für das Burgfestwochenspezial der Steintherme. Mit ihnen erhalten Besucher am 19. August zehn Prozent Rabatt auf den regulären Drei-Stunden-Tarif und die Bad-Sauna-Tageskarte.

Festverein sucht noch Unterstützer Insgesamt hat das Organisationsteam des Altstadtsommers 2000 Buttons an über 30 Standorten verteilt, wo sie ab sofort gekauft werden können. Darunter sind neben der Tourist-Information am Markt, der Steintherme und dem Fläming-Bahnhof beispielsweise auch das Museum auf der Burg Eisenhardt und die Reha-Klinik. Neben den drei Hauptpreisen der Tombola können die Besucher außerdem auf einen Gutschein des Seminarhotels „Paulinenhof“, einen Sonderpreis der Stadtwerke Bad Belzig und RFT Kabel GmbH sowie weitere Gutscheine und Sachpreise von regionalen Geschäften und Restaurants hoffen. Das Organisationsteam des Festvereins besteht momentan aus 15 Mitstreitern – und sucht weitere Unterstützer. Vor allem werden zum Beispiel noch Ehrenamtliche gesucht, die am Festwochenende das Büro besetzen oder die Künstlerbetreuung übernehmen. Außerdem ist der Festverein weiter auf Spendengelder angewiesen. Weitere Infos – auch zum Programm – unter: www.burgfestwoche.com

Hauptgewinn der Tombola ist wieder ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, den das Reisebüro Habdank gemeinsam mit dem Festverein spendiert. Die Zweitplatzierten können sich über ein Wellness-Verwöhnpaket für zwei Personen von der Steintherme freuen und die Fliedners-Werkstätten stellen eine Massivholz-Gartenbank als Gewinn zur Verfügung.

„Wir freuen uns in diesem Jahr über neue Veranstaltungen zur Burgfestwoche wie eine Steel-Dart-Meisterschaft vom FC Borussia Belzig, ein Chorkonzert des Kammerchors der Singakademie Potsdam und die 1. Kakaohausmusik mit dem neu gegründeten Salonorchester Bad Belzigs“, verrät Beatrix Ebert.

Auch bei den am Altstadtsommer beteiligten Höfen gebe es ein paar Neuerungen – so seien einige Höfe nicht mehr dabei, andere würden dagegen hinzukommen. „Es gibt zum Beispiel einen Familienhof, einen Pop- und Schlagerhof und einen Medienhof mit Bezug zum ’Smart Village’-Projekt“, erzählt die Mit-Organisatorin weiter. „Und ansonsten sind wir natürlich alle gespannt, wer am Sonntag auf der Bühne steht – das Geheimnis ist noch nicht gelüftet.“

Burgfestwoche und Altstadtsommer werden vom Festverein in ehrenamtlicher Arbeit organisiert. Der Eintritt zum Altstadtsommer wird auch in diesem Jahr wieder frei sein. „Alle Bad Belziger und ihre Gäste sollen unabhängig von der Größe ihres Geldbeutels gemeinsam ein schönes, erlebnisreiches und friedliches Stadtfest genießen“, wünschen sich die Organisatoren.

Von Josephine Mühln