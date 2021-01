Mittelmark

Wer zum Wochenstart tanken wollte, mag an einigen Zapfsäulen große Augen bekommen haben. Teils rangieren die Preise, beispielsweise für Diesel-Kraftstoff, im Hohen Fläming mit einem Unterschied von bis zu 14 Cent pro Liter. Mit dem Beginn des neuen Jahres 2021 wurde die CO2 -Steuer auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas in Deutschland erhöht. Warum fallen die Preise in einem Umkreis von 20 Kilometern um Bad Belzig und Brandenburg an der Havel dennoch so unterschiedlich? Die MAZ hat bei den Tankstellen-Betreibern nachgefragt.

„Viele Kunden haben am 30. und 31. Januar noch einmal vollgetankt“, erzählt Heike Kuckert von den Eindrücken an der Hoyer-Tankstelle in Dahnsdorf. Viel Unmut sei im neuen Jahr aber bisher nicht aufgekommen. „Die Kunden wissen, dass zu Jahresbeginn die Steuer erhöht wurde.“ Ohnehin sei der Januar kein sehr umsatzstarker Monat im Tankstellengeschäft. Kaum Baufahrzeuge oder Montagefirmen, hinzu kommt der Lockdown und andere wichtige finanzielle Verpflichtungen für den Einzelnen, wie Versicherungssummen, die zu Beginn des Jahres fällig werden.

25 Euro pro Tonne CO2

Mit der bundesweiten Kohlenstoffdioxid-Steuer sollen der Ausstoß von Treibhausgasen merklich gesenkt werden und Klimaziele in greifbare Nähe rücken. Letztlich ein Beitrag deutscher Klimapolitik, um der globalen Erwärmung entgegen zu wirken. Pro Tonne CO2 werden im Jahr 2021 jetzt 25 Euro an Abgaben fällig. Sukzessive steigt diese Steuer pro Jahr, bis sie 2025 einen Wert von 55 Euro pro Tonne erreicht haben soll. Im Gegenzug gehört zum bundesdeutschen Klimapaket auch, die Pendlerpauschale zu erhöhen, die in puncto Spritkosten etwas entlasten soll.

So viel kostet Kraftstoff in der Region Das kostete der Liter Diesel am Montagnachmittag in Bad Belzig, Brandenburg an der Havel und angrenzenden Gemeinden. Bad Belzig: Zwischen 1,21 Euro und 1,35 Euro bezahlten die Kunden im Hohen Fläming pro einem Liter Diesel-Kraftstoff. Stadt Brandenburg an der Havel: Die günstigste Tankstelle bot am Montagnachmittag den Diesel für 1,18 Euro pro Liter an. Zehn Cent mehr wurden an der teuersten Zapfsäule fällig. Stadt Ziesar: Der Preis für einen Liter Diesel liegt zwischen 1,24 und 1,27 Euro. Kloster Lehnin: Hier rangierten die Preise zwischen 1,18 Euro und 1,22 Euro und zeigen demnach auch das niedrigste Preisgefälle im Recherche-Zeitraum. Super-Benzin ist in allen Beispielorten im Schnitt 20 Cent teurer. Das Barrel Rohöl kostete am Montag zwischen 51 und 55 Euro. Der US-Dollar war 0,8170 Euro wert. (Stand der Daten: 11. Januar, 14 Uhr)

Für die Tankstellenpächter bricht mit weniger Kunden an den Zapfsäulen aber auch der Shop-Umsatz ein. Allein das Geschäft mit dem „Café to go“ und der Verkauf von Tabakwaren sind gerade für kleinere, ländlich gelegene Tankstellen, die zu den Markenpartner der großen Ketten gehören und sich nur bestimmte Abnahmemengen Kraftstoff jährlich einkaufen, überlebenswichtig. Bis zu 10.000 Euro für das Heißgetränk und bis zu 100.000 Euro an Umsatz sind für Zigaretten und Co. monatlich drin, berichtet ein Pächter aus der Region.

Obwohl die Preise an der Zapfsäule indes von den jeweiligen Firmenzentralen deutschlandweit ausgegeben und an die regionalen Teilmärkte angepasst werden, gelingt es nur den Marktführern Aral und Shell (21 bzw. 20 Prozent des Kraftstoffabsatzes in Deutschland, Stand: 30. Juni 2020, Quelle: Statista), ihre Preise durchzusetzen. Kleinere Ketten richten sich danach und ziehen mit den Preisen nach.

Am Rande des Hohen Flämings richtet man sich dabei gern in Richtung Sachsen-Anhalt aus. So ist auch zu erklären, dass der Liter Diesel im Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna am Montagmorgen bei 1,20 Euro liegt, während in Bad Belzig 1,35 Euro fällig werden. „Beschwerden gab es bisher nicht. Aber auch keine Nachfragen, warum es teurer geworden ist“, so Tankstellen-Mitarbeiterin Kathleen Lademann aus Marzahna.

Zentrale Steuerung, örtliches Nachjustieren

Markentankstellen, besonders an Ein- und Ausfahrtsstraßen von Städten, haben dabei einen Vorteil, wenn Pendler keinen größeren Umweg fahren möchten, um Kraftstoff zu bekommen. Dies könnte ein Grund sein, warum die Total-Tankstelle am Ortseingang Bad Belzig die höchsten Preise der Region ausweist. „Die Kunden sind natürlich nicht begeistert“, sagt eine Mitarbeiterin vor Ort über die Gemütslage der Kunden. Dennoch ist es ja keine Entscheidung, die vor Ort getroffen werde, sondern regionenweise.

Blickt man nach Brandenburg rangieren auch hier die Preise, an einem Liter Diesel-Kraftstoff gemessen, zwischen 1,18 Euro und 1,30 Euro und sind so ein My günstiger als im Hohen Fläming. Im Stadtkern und in Richtung A2-Auffahrt Brandenburg finden sich dabei die höchsten Preise. Günstiger wird es hingegen zunehmend, wenn man auf der B 102 in Richtung Rathenow unterwegs ist. Tankstellen in Nachbargemeinden wie etwa Kloster Lehnin oder die Stadt Ziesar bewegen sich preistechnisch im vergleichsweise günstigen bis mittleren Preissegment.

Unmittelbare Konkurrenz als Preismaßstab

Eine Rolle spielt auch die Anzahl an freien Tankstellen unter den namhaften in der Region. Sind die Freien beispielsweise am späten Abend nicht mehr geöffnet, entfällt die günstige Konkurrenz für die Marktführer. Ab und an ein Grund, noch einmal preislich anzuziehen. Zwischen fünf bis 13-Mal kann ich der Preis innerhalb eines Tages ändern. Angefangen bei der Dorftankstelle bis zum bundesweiten Marktführer. Die Konkurrenz wird dabei nicht anhand von großen Namen, sondern örtlich ähnlich und in einem bestimmten Umkreis gelegenen Tankstellen festgemacht.

Prinzipiell sind Rohölpreis pro Liter und der Dollar-Kurs ausschlaggebend für die Benzinpreise an der Zapfsäule. Nun kommt die erhöhte Besteuerung für den CO2 -Ausstoß hinzu. Und mit ihr rangiert auch das Preisniveau für Kraftstoff im Hohen Fläming.

