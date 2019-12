CVJM erweitert Angebote für die Jugend

Bad Belzig

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) wird die Jugend(-Sozial-)arbeit in Bad Belzig und Umgebung ausdehnen. Gerade muss noch ermittelt werden, ob die Offerten im Wohngebiet Klinkengrund ausgebaut werden oder ob es Bedarf in einem der Ortsteile gibt.

Denn der Träger hat jetzt mehr Personal und alle Stellen besetzt, wie es heißt. Neben dem Leiter Jan Schneider (50-Prozent-Stelle) und Anita Schneider (80-Prozent-Stelle), die schon seit zwei Jahren etabliert sind, kommen ab sofort Waldemar Sperling mit einer Vollzeit-Stelle, Josef Hölzel (25 Prozent-Stelle) und Sven Neumann als Mini-Jobber zum Einsatz. Darüber wurden die Mitglieder des Sozialausschusses jetzt informiert.

Seit 2018 in Verantwortung

Seit 2018 zeichnet der CVJM Bad Belzig im Auftrag der Kommune für die Betreuung des Nachwuchses verantwortlich. Davor war es die Stiftung Sozialpädagogisches Institut „ Walter May“, die das Jugendfreizeitzentrum Pogo betrieben hat. Nunmehr ist der Jugendladen an der Spiegel-Kreuzung die zentrale Anlaufstelle. Zum offenen Treff am Freitagnachmittag kommen zehn bis 23 Jugendliche. Langfristig wird der Umzug ins Soziokulturelle Zentrum, das gerade in der alten Geschwister-Scholl-Grundschule ensteht, angestrebt.

Josef Hölzel, Jan Schneider, Waldemar Sperling und Anita Schneider (von links) sind die Sozialarbeiter des CVJM in Bad Belzig. Unterstützt werden sie noch von Sven Neumann. Quelle: René Gaffron

Aktuell gibt es noch das Teenie-Café in dem ehemaligen Döner-Imbiss. Mittwochnachmittag kommen dort vier bis acht Jungen und Mädchen und ein halbes Dutzend abends im gerade modernisierten Jugendklub Ragösen zusammen, die unter dem Dach des CVJM firmieren. Am Donnerstag bei den Klinken-Kids werden zwölf bis 40 Teilnehmer im Grundschulalter gezählt.

Mit Aktionen in Szene gesetzt

Das Spektrum soll nach Aussage von Jan Schneider im neuen Jahr um einen Mädchentreff und ein Ten-Sing-Projekt erweitert werden. Das ist eine Art Musical-Workshop ähnlich der alljährlichen Event-Produktion des Fläming-Gymnasiums. Nicht zuletzt hat sich der Jugendverein mit der School-is-out-Party zum Sommerferienbeginn am Busbahnhof oder mit Koopaerationspartnern beim Altstadtsommer in Szene gesetzt.

123.000 Euro pro Jahr stehen parat Knapp 123.000 Euro kann der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) der Stadt Bad Belzig für die Jugend(-Sozial-)Arbeit in Rechnung stellen. Sie gliedern sich laut Verein in 95.000 Euro für das Personal, 8700 Euro Sachkosten, 9000 Euro Verwaltungskosten und 10.000 Euro Raum-Kosten. Weil die Arbeit noch nicht in vollem Umfang geleistet wurde, sind auch nicht alle Budgets ausgeschöpft worden. Ausdrücklich wird darauf geachtet CVJM-internen Kosten von der Kommune bezahlt werden.

„Der bisherige Zuspruch fällt zu gering aus“, kritisierte Marco Borchhardt als sachkundiger Einwohner der CDU-Fraktion. „Allein im Fläming-Gymnasium gegenüber gibt es 700 Schüler“, sagte er. „Das entspricht nur sechs bis zehn Prozent und kann mich nicht zufrieden stellen“, so der Unionspolitiker. Dabei ist nach Ansicht von Jan Schneider zu beachten, dass es parallel gut Jugendarbeit bei der freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen und Familienzentren gibt. Sie soll bestenfalls ergänzt werden. Vielmehr ein weiteres Ziel, sie alle zu vernetzen.

Problematischer Hintergrund

Einmal mehr ist die Problematik erörtert worden, ob der kirchliche Hintergrund für das Vorhaben dienlich ist. „Die Frage ist, ob die schwierige Abgrenzung in ihrer eigenen Arbeit auch von den Jugendlichen nachvollzogen wird oder ob diese von vornherein deshalb fernbleiben“, sinnierte Achim Wehrle ( Bündnis 90/Die Grünen) aus Fredersdorf. Dass bei den organisierten Jugendfreizeiten der Gottesdienstbesuch im Programm steht und beim Fest zum 175. CVJM-Geburtstag die Muffins mit kleinen Vereinswimpeln dekoriert waren, fanden einige Stadtväter allemal anstößig.

Der CVJM Bad Belzig war 2019 vielfältig in Bad Belzig aktiv. Nächstes Jahr wird die Sozialarbeit noch ausgedehnt. Quelle: Privat

Indes versicherte Jan Schneider. „Wir kümmern uns um jene Jugendlichen, die nicht an den lieben Gott glauben, wie sich der Sportbund wohl an unserer Stelle auch um die Unsportlichen kümmern würde.“ „Mehr Fingerspitzengefühl und lieber Zurückhaltung“ empfahl Anne Baaske ( SPD) zum CVJM-Auftritt. „Tragen Sie mehr nach außen, dass sie im Auftrag der Stadt Bad Belzig tätig sind“. riet SPD-Fraktionschef Sven Schmidt.

Von René Gaffron