Bad Belzig

Wenn sich mitten am Tag unzählige Schüler ausgelassen um einen aufblasbaren Pool tummeln, in Liegestühlen entspannen oder auf einer riesigen Hüpfburg toben – dann sind die Sommerferien auch im Hohen Fläming angekommen.

Um sie gebührend zu begrüßen, hat der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) am Mittwoch am Bad Belziger Busbahnhof erstmals eine große „Schools-Out-Party“ veranstaltet. Direkt nach der Zeugnisausgabe konnten die Schüler sich ein kühles Getränk besorgen, die Spritzpistolen am Pool schnappen und die Schule Schule sein lassen.

Vorfreude auf Ferien und Urlaub

„Das ist eine schöne Abkühlung nach dem letzten Schultag“, findet Lea Warken, die die Party gemeinsam mit ihrer Freundin Sophia Rathgeber besucht. „Am besten gefällt uns der Pool – und natürlich der gratis Slush“, sagt die 17-Jährige. Beide freuen sich auf die Sommerferien. Sophia vor allem, weil sie für zwei Wochen mit dem CVJM nach Kroatien fährt.

Vorfreude auf die freie Zeit herrscht auch bei Emil Kienow, Marie Meißner und Jean-Phillip Jahn. „Ich finde es super, dass sowas gemacht wird. Das ist echt eine coole Aktion“, resümiert der 14-Jährige. Urlaub sei noch nicht fest geplant, ergänzt Marie. „Auf jeden Fall wollen wir uns aber auch so in den Ferien treffen“, sagt die 15-Jährige.

Jean-Phillip Jahn (l.), Marie Meißner und Emil Kienow haben bei der ersten Schools-Out-Party des CVJM am Busbahnhof in Bad Belzig Spaß auf der riesigen Hüpfburg. Quelle: Josephine Mühln

Die Idee für die „Schools-Out-Party“ habe es schon länger gegeben, erzählt Jan Schneider, leitender Mitarbeiter des Bad Belziger CVJM. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer bei uns im Jugendladen eine Feier zum Abschluss des Schuljahres gemacht – aber da ist der Platz begrenzt und wir haben auch eher die Schüler vom Gymnasium erreicht.“

Also sei überlegt worden, an welchem Ort man mehr Leute erreichen könne – und der Busbahnhof habe sich als ideal für das Vorhaben erwiesen. „Er liegt zwischen Oberschule und Gymnasium und ist damit eine gute Mitte“, sagt Jan Schneider. Er sei auch bei den Anwohnern der Weitzgrunder Straße gewesen – der Teil oberhalb des Busbahnhofes wurde für die Party gesperrt – und habe sie über die Aktion informiert. „Alle waren sehr wohlwollend“, resümiert er.

Beim Slushy wurde es schnell eng

Besonders beliebt an diesem heißen Vormittag ist bei allen Besuchern der Slushy – so beliebt, dass es bereits eine Stunde nach Partybeginn eng wurde, weil die Eismaschine trotz der drei Kammern an ihre Grenzen gekommen ist. „Wir haben insgesamt 90 Liter Slush, das reicht für etwa 500 Portionen“, sagt Jan Schneider.

Eine Premiere ist außerdem nicht nur die Aktion selbst, sondern auch der Einsatz der Hüpfburg, die im abgesperrten Bereich der Weitzgrunder Straße gestanden hat. „Die haben wir 2018 für die Jugendarbeit der Stadt angeschafft – sie ist vier mal 20 Meter groß und kann künftig auch von anderen Vereinen im Stadtgebiet kostenlos ausgeliehen werden“, schließt Jan Schneider.

Er und zwei weitere hauptamtliche Mitarbeiter sowie zehn Ehrenamtliche waren bereits seit acht Uhr morgens mit dem Aufbau am Busbahnhof beschäftigt, um den Schülern einen außergewöhnlichen Start in die Ferien zu bieten.

Von Josephine Mühln