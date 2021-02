CVJM sucht kurzfristig Lernpaten für Grundschüler in Bad Belzig

Bad Belzig

Das Lernen in den eigenen vier Wänden steht für Kinder im Grundschulalter noch mindestens eine Woche auf dem Plan. Wenn deren Eltern aus verschiedenen Gründen nicht helfen können, können sie in Bad Belzig aber mit Unterstützung rechnen.

In Kooperation mit der Geschwister-Scholl-Grundschule, die Kinder mit besonderem Hilfebedarf vermittelt, bietet der CVJM an, beim so genannten „Homeschooling" mit Rat und Tat zu Seite zu stehen. Vergangene Woche wurde das bereits praktiziert.

Jungen und Mädchen, die vorher von der Schule gemeldet wurden, können jeweils von 9 bis 11.30 Uhr in den Jugendladen an der Spiegel-Kreuzung kommen und ihre Aufgaben, mit Hilfe der Mitarbeiter des CVJMs, erledigen. „Natürlich wird dabei auf Abstand- und Hygienereglungen geachtet“, sagt Anita Schneider. Künftig sollen noch zusätzliche Räume akquiriert werden.

Einzelbetreuung wünschenswert

Da die Unterstützung, optimaler Weise, in der Einzelbetreuung stattfinden sollte, kann das Personal des CVJM Bad Belzig nicht annähernd den Bedarf erfüllen. Deswegen werden noch „Homeschooling-Paten" gesucht.

„Menschen, die Zeit und Lust haben zu helfen und vielleicht in Kurzarbeit, Rente oder aus anderen Gründen am Vormittag zu Hause sind, eine sinnvolle ehrenamtliche Beschäftigung suchen oder sich für das Wohl des Nachwuchses einsetzen wollen, können sich gerne bei uns melden und wir vermitteln eine Art Patenschaft", heißt es im eilig verbreiteten Aufruf.

Anita Schneider, Bad Belzig, 033841 / 799610

Von René Gaffron