Kuhlowitz

Zum Lernen aufs Land: Das „Paulinen Hof Seminarhotel“ in Kuhlowitz sorgt selbst für seine künftigen Mitarbeiter. Das Unternehmen bildet Köche, Veranstaltungsmanager und Hotelfachangestellte aus.

„Derzeit haben wir neun Auszubildende“, sagt Hoteldirektor Christian Rex. „Wir wollen pro Jahr immer drei Azubis möglichst in den genannten Berufsgruppen ausbilden“, erklärt er. Das Hotel biete moderne Ausbildungsplätze und Flexibilität. „Wir waren schon vor Corona voll digitalisiert und haben eine eigene App zur Arbeitszeiterfassung.“

Das „Paulinen Hof Seminarhotel“ in Kuhlowitz bei Bad Belzig wird von Tagungsgästen ebenso genutzt wie von Touristen. Quelle: Hermann M. Schröder

Wie Rex sagt, gibt es Englischkurse und Sportangebote für die Mitarbeiter. Zudem könne jeder über ein Arbeitszeitkonto seine Stunden abrechnen und Einsätze planen. Insgesamt sind derzeit 37 Menschen in dem Hotel beschäftigt. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres jetzt im August konnten Christian Rex und seine Personalchefin Diana Schattschneider wieder drei neue Lehrlinge einstellen. „Ich freue mich, dass wir trotz Corona alle drei Plätze besetzen konnten“, so der Manager.

Die Lehrlinge in dem Hotel bezeichnet Christian Rex als eine wichtige Stütze des Unternehmens. „Die Azubis haben das Hotel während der Corona-Krise am Laufen gehalten“, sagte er. „Ohne sie hätte es nicht funktioniert.“

Pokal und Urkunde sowie ein Teelicht von den Fläminger Löwen: Das Seminarhotel Paulinen Hof in Kuhlowitz ist Top-Ausbildungsbetrieb. Quelle: Hermann M. Schröder

Das Engagement gegen den Fachkräftemangel hat sich jetzt auch symbolisch gelohnt. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) hat das Seminarhotel Kuhlowitz als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Insgesamt sechs Firmen dürfen sich in Westbrandenburg über diese Ehrung freuen. Der Titel wird einmal im Jahr vergeben.

„Die Azubis haben einen tollen Arbeitgeber, der sie unterstützt“, lobte der IHK-Präsident Peter Heydenbluth das Management. Deshalb habe die Jury das Unternehmen ausgewählt, sagte er an diesem Dienstag bei der Auszeichnungsveranstaltung in Kuhlowitz.

Der IHK-Geschäftsführer für Bildung, Wolfgang Spieß, erklärte, es gebe jetzt eine stärkere Nachfrage nach Lehrplätzen. „Wir konnten in diesem Jahr zehn Prozent mehr Ausbildungsverträge abschließen als 2020.“ Das gelte allerdings nicht für den Gastronomiebereich. Hier seien sogar zehn Verträge weniger als im vorigen Jahr zustande gekommen.

Ausbildungsplätze in der Region Hoher Fläming

Momentan gebe es immer noch mehr als 419 offene Stellen in allen Branchen. „Wer möchte, kann sofort anfangen, noch in diesem Ausbildungsjahr.“ Eltern müssten ihre Kinder dann aber nicht unbedingt nach Potsdam oder Berlin schicken. „Es gibt beste Chancen, hier direkt in der Region.“

Maria Riegler lernt Veranstaltungskauffrau und Charlie Kasperek Koch. Beide sind im zweiten Ausbildungsjahr. Quelle: Hermann M. Schröder

Den Sprung haben Maria Riegler und Charlie Kasperek längst gewagt. Die 21-Jährige aus Sachsen-Anhalt lernt bereits im zweiten Jahr Veranstaltungskauffrau. Ihr ein Jahr älterer Kollege aus Spremberg absolviert eine Ausbildung zum Koch. Auch er ist im zweiten Lehrjahr.

Beide haben übers Internet und in der Berufsberatung von den Stellenangeboten in Kuhlowitz erfahren. Uns gefällt es hier sehr gut“, sagen sie. Das einzige Problem: „Es ist schwer, in Bad Belzig eine Wohnung zu finden“, berichtet Maria Riegler. Doch am Ende habe es geklappt.

Guten Auszubildenden winkt eine feste Anstellung im Seminarhotel

Guten Azubis bietet Hotelchef Christian Rex eine feste Stelle. Eine Perspektive, die Maria Riegler durchaus vor Augen hat. „Ich habe vor, hier zu bleiben“, sagt die junge Frau.

Wolfgang Blasig (SPD) ist Landrat von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) zeigte sich angetan von der Auszeichnung fürs Seminarhotel. „Der Paulinen Hof ist für mich ein Vorzeigeunternehmen im Hohen Fläming“, sagte er. „Es ist Ihnen gelungen, nach der baulichen Qualität, diesem Unternehmen eine menschliche einzuhauchen.“

Das Seminarhotel ist im September 2015 eröffnet worden. Es gibt 40 Zimmer, eine Ferienwohnung und ein Restaurant sowie diverse Seminar- und Tagungsräume. Sogar ein Kino mit 26 Plätzen steht für Privatvorführungen zur Verfügung.

Von Hermann M. Schröder