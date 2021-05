Bad Belzig

Die Bäder fehlen in etlichen Zimmern, Stromkabel hängen aus der Wand, die Heizung funktioniert nicht: Der Zustand des ehemaligen Hotels auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig ist offenbar katastrophal. Der bisherige Pächter hat der Stadt wohl einen immensen Schaden hinterlassen. Ein von der Stadtverwaltung beauftragter Gutachter hat eine beträchtliche Summe für das Sanieren der Herberge ermittelt. Das sagte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

Zur Galerie Das Burghotel auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig ist geschlossen und in einem desaströsen Zustand. Der letzte Pächter hat es so übergeben, dass es nicht zu vermieten ist. Ein Gutachter hat den Schaden aufgenommen.

„Wir haben alle nicht schlecht gestaunt“, erklärte Leisegang am Montagabend in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung. „Es ist eine siebenstellige Summe nötig, um die Burg wieder an den Start zu bringen.“ Die Stadt habe jetzt eine Strafanzeige gegen den bisherigen Pächter der Burg gestellt, sagte der Bürgermeister in der Videokonferenz.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hat den Schlüssel zur Burg Eisenhardt zurückbekommen. Quelle: Stadt Bad Belzig

Dabei hatte Leisegang die Burg Eisenhardt erst vor drei Wochen nach einem jahrelangen Rechtsstreit für die Stadt wieder in Besitz genommen. Er hatte den Schlüssel zum Hotel wiederbekommen. Das Verwaltungsgericht in Potsdam hatte in dem Streit zugunsten der Kommune entschieden. Nun geht es also wieder vor Gericht.

War es Rache, die den früheren Pächter dazu trieb, das Hotel in diesem Zustand zu übergeben? Und warum hat bei der Übergabe niemand diese Schäden bemerkt?

Nach Aussagen von Tobias Paul (CDU), dem Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, ist der Zustand des Burghotels ziemlich desaströs. „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagte er nach einer Besichtigung der Burg am Montag noch hörbar erschüttert. „Es ist einfach nicht zu glauben.“

Diese Schäden hat der ehemalige Pächter des Burghotels auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig hinterlassen. Quelle: Björn Sperfeld

Paul berichtete in einem MAZ-Gespräch von herausgerissenen Bädern – diese waren in sogenannten Nasszellen untergebracht – in etlichen Zimmern. „Man hat es nicht gleich gesehen, denn zum Kaschieren wurden Trockenbauwände davorgestellt“, erklärte er. In den anderen Zimmern seien Waschbecken und Kloschüsseln abgebaut worden. In dem ganzen Haus gebe es nicht eine Lampe. „Nur die Notbeleuchtung funktioniert.“ Zudem würden Teile der hochwertigen Küche fehlen. „Zwei Konvektomaten sind weg.“

„Der Pächter hat uns die Burg in einem Zustand hinterlassen, in dem wir sie ihm nicht übergaben haben“, so der Stadtverordnete. „Normaler Verschleiß ist das nicht.“

Doch warum hat die Stadtverwaltung sich die Burg in diesem Zustand andrehen lassen?

Vereidigten Sachverständigen beauftragt

„Wir hatten gegen den Pächter eine Räumungs- und Kündigungsklage laufen“, erklärte Roland Leisegang am Dienstag auf Anfrage der MAZ. „Als dann dann das Urteil zu unseren Gunsten fiel, hatten wir keine Entscheidungsmöglichkeit.“ Weil er geahnt habe, dass der Zustand des Hotels kein guter ist, habe er gleich einen vereidigten Bausachverständigen beauftragt, so Leisegang.

Möglicherweise wollte sich ja auch niemand anlegen mit dem Pächter, mit dem die Stadt jahrelang im Rechtsstreit lag. Der Unternehmer war in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Gewaltausbrüchen und Polizeirazzien auf der Burg in die Schlagzeilen geraten. Er hatte unter anderem Gäste und einen Kellner attackiert.

Burg Eisenhardt ist Eigentum von Bad Belzig

Die Immobilie gehört der Stadt Bad Belzig. Die hatte die Burg im Frühjahr 2016 an den letzten Hotelbetreiber verpachtet. Vorher hatte die Aktiva-Werkstätten-GmbH, eine Tochterfirma des Oberlinhauses Potsdam, das Hotel betrieben.

Doch wie geht es jetzt weiter mit der Burg? „Strom, Wasser und Heizung müssen wir in Gang bekommen“, sagte Bürgermeister Roland Leisegang. Der nächste Winter komme gewiss und weitere Schäden müssten vermieden werden. „Wir müssen jetzt sehen, wie hoch der Sicherungsbetrag ist“, erklärte er. Dann würden die Stadtverordneten darüber informiert.

Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses und andere Stadtverordnete sprachen sich gegen eine rasche und laut Gutachter kostspielige Instandsetzung des Hotels aus. „Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, dieses Jahr einen neuen Hotelbetreiber zu finden“, sagte Jana Stephan (CDU/BBB). Sie plädierte dafür, Ideen zu entwickeln, wo man mit der Burg hinwolle. „Wir brauchen erst ein Konzept, bevor wir Geld reinstecken.“

Idee für ein Fahrradhotel

Das sieht auch Thomas Heuser (Bündnisgrüne) so. „Wir sollten erst etwas machen, wenn eine Nutzung in Aussicht steht.“ Er könne sich ein Fahrradhotel auf der Burg gut vorstellen.

Der sachkundige Einwohner René Hackbart schlug eine Zwischennutzung bis zur endgültigen Vergabe der Burg vor. „Ein Restaurantbetrieb unabhängig vom Hotel wäre für den Sommer ein gutes Angebot“, sagte er. Die Ausschreibung für das Haus müsse so offen wie möglich gehalten werden. Hackbart kennt die Immobilie gut. Er war einige Zeit Betreiber des Burgkellers.

Edle Wohnungen wären denkbar

Klaus Gleisenring von der Fraktion (Wir vom Dorf/Gewerbeverein) sagte, die Burg sei eine interessante Immobilie und könne beispielsweise auch als hochwertiger Wohnstandort, so wie das Schloss Wiesenburg, genutzt werden.

Anne Baaske (SPD) sprach sich für eine professionelle Ausschreibung aus. „Das ist besser als ein Bürger-Ideenwettbewerb, denn so viel Knete haben wir nicht.“

Roland Leisegang hatte zuvor für eine breite Beteiligung der Einwohner Bad Belzigs bei der Suche nach einem Konzept geworben.

Ausschussvorsitzender Tobias Paul sagte, man müsse eine Gesamtnutzung der Festung überlegen. „Die Burg Eisenhardt sollte wieder attraktiv für die Einwohner werden.“

Von Hermann M. Schröder