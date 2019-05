Wiesenburg

Unter dem Motto: „Lieder klingen über den Fläming“ veranstaltet der Tourismusverein Wiesenburg/Mark am Sonntag, 14 Uhr, zum 29. Mal das traditionelle Chortreffen auf dem Schlosshof.

Dabei sind acht Chöre aus Wiesenburg, Brandenburg/Havel, Wusterwitz, Golzow, Bad Belzig, aber auch aus Loburg und Luko in Sachsen-Anhalt. „Das zeigt, dass diese Veranstaltung, die Hunderte Freunde des Gesangs aus nah und fern anlockt, weit in die Region ausstrahlt“, heißt es in der Ankündigung.

In dem etwa zweistündigen Programm seien die zahlreich erwarteten Gäste mehrfach zum Mitsingen eingeladen. Die Eröffnung erfolgt durch die Jagdhornbläsergruppe Wiesenburg/Reetz. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Im Anschluss laden der Schlosspark, die heimatkundliche Ausstellung im Torhaus des Schlosses sowie der Turm mit Blick auf den historischen Dorfkern zum Genießen und Entdecken ein. Im Quergebäude gibt es Kaffee und Kuchen von den Sportfrauen des TSV Wiesenburg.

Von René Gaffron