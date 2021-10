Co-Working-Space im Fläming-Bahnhof in Bad Belzig geplant: Projekt über Smart City gefördert  

Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig ist weiter auf dem Weg zur Smart City: Im Fläming-Bahnhof ist ein Co-Working-Space geplant. Das Gemeinschaftsbüro zum Einmieten für Digitalarbeiter soll demnächst entstehen. Das sagte der Betreiber des Bahnhofs, René Hackbart.

René Hackbart betreibt den Fläming-Bahnhof in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Wir sind gerade dabei, das Projekt zu erarbeiten und noch in der Abstimmungsphase“, erklärte er in einem Gespräch mit der MAZ. „Ich könnte mir vorstellen, dass es was wird.“

Wie René Hackbart sagte, sollen zunächst vier Arbeitsplätze im Co-Working-Space entstehen. Dieser sei dann sicher erweiterbar, wenn die Nachfrage entsprechend groß sei. Geplant ist der Arbeitsbereich im früheren Regionalladen im Fläming-Bahnhof.

Der Fläming-Bahnhof in Bad Belzig soll bald auch einen Co-Working-Space beherbergen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Nachfrage nach den modernen Arbeitsplätzen zum Mieten sei da. „Wir hatten schon früherer immer mal Leute hier sitzen, die am Laptop gearbeitet haben“, berichtete er. „Das Interesse ist vorhanden.“

Wenn alles so laufe, wie gedacht, könnte das neue Projekt noch in diesem Jahr an den Start gehen. Zu den Kosten des geplanten Co-Working-Space machte René Hackbart noch keine Angaben.

Smart City soll Co-Working-Space im Fläming-Bahnhof in Bad Belzig fördern

Das Vorhaben soll über Smart City gefördert werden. Die Förderagentur zur Digitalisierung und Entwicklung der Region hat ihren Sitz in der gerade erst eröffneten Zukunftsschusterei in Bad Belzig. Rund sechs Millionen Euro stehen in den kommenden sechs Jahren für Vorhaben rund um die Digitalisierung in Bad Belzig und Wiesenburg/Mark zur Verfügung.

„Wir sehen uns als Agentur für Ideen, als Vermittler und als Schnittstelle zwischen Menschen, die etwas bewegen wollen, und den Fördertöpfen“, erklärte Mitarbeiterin Sophie Hausig. Ein Co-Working-Space passe in das Konzept.

Austausch mit anderen Kreativen im Co-Working-Space in Bad Belzig möglich

Co-Working-Spaces sind moderne Großraum- oder Gemeinschaftsbüros fürs digitale Arbeiten, in denen die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen. Die Arbeitsplätze können tageweise oder länger gemietet werden. Die Idee ist, dass die oft als Einzelunternehmer arbeitenden Kreativen nicht alleine zu Hause sitzen, sondern sich bei der Arbeit an Projekten mit anderen austauschen können.

Das Coconat in Klein Glien bietet Arbeitsplätze in modernen Co-Working-Spaces. Quelle: Archiv/Annika Jensen

Zudem bieten Co-Working-Spaces in der Regel eine gute Infrastruktur und Internetverbindung. Viele Menschen arbeiten nicht erst seit der Pandemie online. So können sich Pendler aus der Region den täglichen Weg nach Berlin oder Potsdam zur Arbeit sparen. Diese Arbeitswiese bietet auch eine Chance für die Entwicklung der Region. Denn mit den Digitalarbeitern kann wieder neues Leben in geschlossene Geschäfte oder Fabriken einziehen.

Coconat in Klein Glien ist bekanntester Co-Working-Space im Hohen Fläming

Der bekannteste Co-Working-Space im Hohen Fläming ist im Coconat in Klein Glien. Dort gibt es sogar Übernachtungsmöglichkeiten und Konferenzräume für die Nutzer der Arbeitsplätze.

Im Wiesenburger Bahnhof hat im Sommer das Gleis 21 eröffnet, ebenfalls ein Co-Working-Space. Das moderne Gemeinschaftsbüro ist in den früheren Warteraum für die Passagiere dritter Klasse eingezogen.

Wie der Wiesenburger Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) sagte, sollen über Smart City weitere Co-Working-Spaces in der Gemeinde entstehen. Dazu seien auch nicht mehr genutzte Dorfgemeinschaftshäuser hervorragend geeignet. „Wir müssen die Idee der Dorfgemeinschaftshäuser neu denken.“

Von Hermann M. Schröder