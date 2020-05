Coconat bekommt europäischen Gründerpreis

Hagelberg

Gute Nachricht in schweren Zeiten: Die Digitalarbeiter von Coconat auf dem Gutshof Klein Glien haben den Famigro-Preis gewonnen. Dabei handelt es sich um einen europäischen Wettbewerb, der zum fünften Mal ausgeschrieben war. Dessen Jury würdigt soziales und ökologisches Unternehmertum auf dem Lande.

Die Bewerbung, die auf eigene Initiative erfolgt ist, zahlt sich in diesem Fall sogar aus. Denn der Gewinn ist mit 5000 Euro dotiert, während es bei früheren Ehrungen in der Regel keine finanzielle Anerkennung gab. Das hat Janosch Dietrich auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Die Prämie kann das Domizil für Arbeit und Erholung am Fuß des Hagelbergs allemal gut gebrauchen. Denn momentan muss der Betrieb wegen der Covid-19-Pandemie eine Zwangspause einlegen.

Anzeige

Pause noch bis Ende Mai

„Voraussichtlich im Juni werden wir wieder starten“, kündigt Iris Wolfer an. Dann allerdings mit Gästen, die für mindestens einen Monat in der reizvollen Umgebung des Hohen Flämings sich persönlich oder als Gruppe für ihre Vorhaben inspirieren lassen wollen. Bei häufig wechselnder Belegung wäre das Risiko von Infektionen zu groß, heißt es. Unter Beachtung der Hygienregeln soll das Haus bald wieder belebt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Coconat in Klein Glien bei Bad Belzig mit Janosch Dietrich. (links). Im Moment ruht der Betrieb. Quelle: Tilman Vogler

Seit drei Jahren bieten Janosch Dietrich, Julianne Becker, Philipp Hentschel und Iris Wolfer den Gästen aus Berlin und aller Welt, die Möglichkeit, sich an digitalen Arbeitsplätzen kreativ zu entfalten. Dabei sind nachhaltige Initiativen und Kooperationen entstanden, die in der Umgebung wirken. Die auf dem Hof stationierte Fruchtpresse, die Fläming-Kreativ-Sause und Marktplätze für Kunsthandwerk gehören unter anderem dazu. Nicht zuletzt der Smart-Village-Verein, der Bad Belzig und Wiesenburg/Mark beim digitalen Wandel zur Seite steht.

Kein Treffen in Madrid

Wegen der aktuell gültigen Reisebeschränkungen konnte das Gründerquartett nicht zur Auszeichnung fliegen. Sie sollte in Madrid über die Bühne gehen. „Das ist schade, es wäre nicht nur wegen des attraktiven Aufenthaltes, sondern vor allem wegen des Austausches unter Gleichgesinnten interessant geworden“, sagt Janosch Dietrich. Das Diplom wurde erst einmal per Post übersandt.

Von René Gaffron