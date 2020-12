Hagelberg

Drei Jahre nach der Ansiedlung der Digitalarbeiter auf dem Gutshof Klein Glien wird es auf dem Gelände zuweilen eng. Deshalb will das Coconat am Fuß des Hagelbergs expandieren. Dazu haben Janosch Dietrich und seine Mitstreiter im Sommer ein 3000 Quadratmeter großes Nachbargrundstück gekauft und Ideen zur künftigen Nutzung entwickelt.

Hauptsächlich in bestehenden Gebäuden sind Wohn- und Arbeitsräume auszubauen. Daneben werden kleinere Neubauten erwogen. Da sich das Gelände teils im Außenbereich und obendrein an der Grenze zum Landschaftsschutzgebiet befindet, macht sich die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die nunmehr 3,5 Hektar erforderlich.

Anzeige

SVV ist dafür

Der Hauptausschuss der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung hat das Anliegen erst einmal im Grunde befürwortet. Selbst wenn womöglich auch noch eine formelle Änderung des Flächennutzungsplanes ansteht.

Janosch Dietrich vom Coconat auf dem Gutshof Klein Glien präsentiert die Planzeichnung für die Erweiterung Quelle: René Gaffron

Bislang gilt die jüngste Entwicklung in dem historischen Ensemble als Erfolgsstory. Eine, vor der Covid-19-Pandemie, durchschnittlich 60- bis 65-prozentige Auslastung bescherte den Gastgebern seit dem Frühjahr 2017 etwa 8000 Übernachtungen mit Gäste aus aller Welt. Außerdem gilt das Domizil als Impulsgeber für das moderne nachhaltige Leben auf dem Lande.

Gegenwärtig werden im Gutshaus neben dem Restaurant 19 Zimmer mit rund 50 Betten zum Übernachten angeboten. Es stehen ferner viel gebuchte Räume für Konferenzen und Kollektivarbeit zur Verfügung. Zum Entspannen sind insbesondere in der Remise Räume für Yoga, Massagen, Spiele und eine Sauna vorhanden.

Baurecht für früheren Stall

„Für den Umbau des noch leeren Stallgebäudes hinter dem Haupthaus liegt bereits eine Baugenehmigung vor. Dort ist die Unterbringung eines Seminarhotels mit Konferenzräumen, Werkstatt und Hofladen mit Café beabsichtigt“, erklärt Janosch Dietrich. Noch mehr gefragt sind die Rückzugsmöglichkeiten für individuelle Arbeit oder Büros. „Der Gutshof ist inzwischen Sitz für zwei Hand voll Unternehmen“, freut sich der 42-Jährige über den anhaltenden Pioniergeist.

Morgenrot über dem Gutshof Klein Glien. Quelle: René Gaffron

Seine Erkenntnis nach gibt es eine Nachfrage nach temporären Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Sie sollten über den klassischen Herbergsaufenthalt hinaus, aber noch vor einem Umzug in den Hohen Fläming bereitstehen.

Studenten unterbreiten Vorschläge

Dafür könnten auf der neu erworbenen Fläche an der Westseite 12 bis 15 Mini-Häuser mit 16 bis 24 Quadratmeter errichtet werden. Darüber hinaus ließe sich die Scheune umgestalteten. Was architektonisch für Möglichkeiten gibt, haben Absolvent der Hochschule für Architektur Detmold schon einmal zu Papier gebracht.

Wohnen und Arbeiten in der Scheune werden von Architektur-Studenten vorgeschlagen Quelle: Verfasser

Da dieses Gebäude als einziges nicht unter Denkmalschutz steht, könnte es ausdrücklich dafür dienen, den Übergang von einstiger landwirtschaftlicher Infrastruktur zu modernen Lebensräumen umzubauen. Lofts in Fabriken in der Stadt gelten heutzutage nicht mehr als ungewöhnlich. Insofern werden Überlegungen angestellt, womöglich auch die in den 40er-Jahren aufgebauten runden Silos als Quartier zu nutzen.

Baumhaus-Idee bleibt aktuell

Außerdem nicht aufgegeben wird der Wunsch, im Park noch zwei, drei Baumhäuser zu bauen. Bislang hat sich die Attraktion unter anderem aus formellen Gründen nicht realisieren lassen. Das schließt allgemein Zelt- und Camping-Möglichkeiten mit ein.

Residenz der einstigen Landratsfamilie Das Gutshaus Glien ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden. Die Adelsfamilie von Tschirschky (unter anderem Landrat des Kreises Zauch-Belzig) verhalf dem Hof und dem Ort (mit seiner Patronatskirche) zur Blüte. Das Ensemble steht seit 1993 unter Denkmalschutz. Es war bis vor drei Jahren kommunales Eigentum. Das Areal war nach der Wende an den Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein verpachtet. Er hatte das Gebäude und den Park saniert und das Hotel aufgebaut und später (bis 2014) einer Betreiberfirma überlassen.

„Es ist uns natürlich bewusst, dass wir alles nur schrittweise umsetzen können“, sagt Janosch Dietrich. Er räumt ein, dass es für die gesamte, mehrere Millionen Euro teure schwer Investition noch kein Finanzierungskonzept gibt. Auch muss noch geklärt sein, welche Rechtsform der Bauherr nachher wählt. Schätzungsweise ein Jahr lang wird es dauern, ehe Baurecht besteht und eine Antwort auf die Frage gegeben werden kann.

„Aber wenn wir etwas anfangen, sollte klar sein, welcher Rahmen abgesteckt ist“, so der Unternehmer. Nicht zuletzt müssten sich die Dorfbewohner damit arrangieren können. Der Ortsbeirat befürwortet demnach das Vorhaben.

Von René Gaffron