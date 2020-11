Bad Belzig

Dort, wo sonst kunstvolle Objekte aus Ton entstehen oder die Nähmaschinen rattern und aus Stoff allerlei Unikate kreiert werden, wurde zuletzt ein kleines Computerkabinett aufgebaut. Denn in der Awo-Begegnungsstätte „ Trollberg“ in Bad Belzig konnten Kinder und Jugendliche noch vor dem Lockdown erstmals an einer Programmierwerkstatt teilnehmen.

Beim so genannten „CoderDojo“ werden die Sieben- bis 17-Jährigen spielerisch ans Programmieren herangeführt und können so eigene digitale Lernerfahrungen sammeln. Organisiert wurde das Ganze vom Verein „Neuland21“ aus Klein Glien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensqualität im ländlichen Raum nachhaltig zu erhöhen.

Anzeige

Digitalprojekte in der Region

„Wir haben hier zum Beispiel kleine Festplatten mitgebracht, die man programmieren kann“, sagt Josefine Theden-Schow, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Vereins. „Die werden anschließend an den Laptop angeschlossen und man kann mit dieser Hardware arbeiten.“ Außerdem würden auch Grundkenntnisse von Programmiersprache für Software vermittelt – um beispielsweise Codes zusammenzusetzen, eine Spielfigur zu erstellen und ihr Befehle zu geben.

„In den Städten finden sich diese ,CoderDojos’ schon häufiger, aber auf dem Land eher nicht“, sagt Josefine Theden-Schow weiter. „Wir hatten die Idee, das nach Bad Belzig zu holen, weil wir bereits viele Digitalprojekte in der Region haben – und auch was für die Kinder und Jugendlichen anbieten wollten.“

Bei einem „CoderDojo“ werden die Teilnehmer spielerisch ans Programmieren rangeführt. Quelle: Josephine Mühln

Vermittelt werden während der zwei- bis dreistündigen Werkstatt Grundkenntnisse darüber, wie Spiele, Programme oder Internetseiten programmiert werden können. Für November und Dezember sind weitere Zusammenkünfte geplant.

„Man kann jederzeit dazukommen“, versichert Silvia Hennig, Geschäftsführerin von „Neuland21“. „Entweder macht man da weiter, wo man zuletzt aufgehört hat – oder man beginnt von vorn. Es sind auch keine Vorkenntnisse nötig, aber die Teilnehmer können natürlich gerne schon welche haben.“

Vorherige Anmeldung nötig Das nächste „CoderDojo“ in Bad Belzig soll am 13. November ab 15 Uhr stattfinden. Wer mitmachen will, kann seine eigene Technik mitbringen. Es sind aber auch genügend Laptops vor Ort vorhanden. Da die Plätze für die Teilnahme begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Die kann per Mail an josefine.theden-schow@neuland21.de erfolgen. Wer sich vorab schon mal mit den Inhalten der Werkstatt beschäftigen will, wird unter oderdojo.github.io fündig. Aktuelle Infos zu den noch möglichen Veranstaltungen im „ Trollberg“ gibt Corinna Reinbach unter 033841/387843.

Je nachdem, wie sich die Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie weiter entwickelt, könnten spätere Treffen auch digital angeboten werden, sagt Silvia Hennig weiter. „Aber wir hatten Glück, dass wir für das erste Treffen noch zusammenkommen und die Teilnehmer so ein Gefühl für die Sache entwickeln konnten.“

Corinna Reinbach freut sich, dass an diesem Nachmittag so viele Interessierte in den „ Trollberg“ gekommen sind. „Ich hoffe, dass wir für weitere Angebote öffnen dürfen – mit den entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln“, sagt die „ Trollberg“-Koordinatorin.

Befehle programmieren

Bei einer der Übungsreihen, an denen sich die Jungs und Mädchen ausprobieren können, sollen Befehle für eine Spielfigur programmiert werden, damit diese dann in eine bestimmte Richtung läuft. Das klappt allerdings nicht immer gleich auf Anhieb.

„Es ist schon ein bisschen frustrierend, aber auch nicht schlimm, weil man es ja noch lernt“, stellt Lisa Neuendorf fest. Sie habe so etwas vorher noch nie ausprobiert, sagt die 16-Jährige weiter, die seit Sommer im Rahmen ihres Fachabiturs ein Praktikum im Bad Belziger Familienzentrum absolviert.

Spaßig und spannend

Ihre Chefin habe sie auf das Angebot aufmerksam gemacht, erzählt die Bad Belzigerin. „Ich finde es spannend und wichtig, sowas zu lernen. Vielleicht braucht man das für später und für den privaten Bereich ist es auch praktisch“, sagt Lisa Neuendorf.

Ebenfalls zum ersten Mal im Programmieren versucht sich Matthias Mothes. Der Achtjährige ist zusammen mit Papa Philipp in den „ Trollberg“ gekommen. „Ich finde das gut zu verstehen und habe mich auch gut in das Programm reingefunden“, sagt der Junge. „Es macht mir Spaß und ich finde es spannend, das auszuprobieren.“

Die Familie hat über ihre Teilnahme an der Töpferwerkstatt von dem neuen Angebot erfahren, sagt Philipp Mothes. „Ich finde es super, dass es so etwas hier gibt. Es eignet sich gut für den Einstieg.“

Lesen Sie auch:

Von Josephine Mühln