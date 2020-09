Bad Belzig

Zahlreiche Kunden haben es bereits geahnt. Die Commerzbank ist nicht länger an der Seite der Bad Belziger. Sie will zieht sich vielmehr zurück. Die Filiale ist seit Mitte März geschlossen und wird nicht mehr geöffnet. Ende dieses Monats will das Geldinstitut seine Zelte endgültig abbrechen.

Von der „Zusammenlegung der Filialen in Bad Belzig und Brandenburg/Havel“ ist in der Mittelung des Hauses die Rede. Begründet wird die Entscheidung für den Weggang mit dem veränderten Kundenverhalten und den Bedingungen der Corona-Krise. „Damit schaffen wir Klarheit für unsere Kunden“, sagt Marktbereichsleiterin Anja Rogosch. Die vertrauten Ansprechpartner blieben erhalten und sind in Brandenburg/Havel sowohl persönlich als auch unter den bekannten Rufnummern und Mail-Adressen erreichbar.

Anzeige

Ärger bei Betroffenen

„Das ist natürlich enttäuschend“, erklärt Michaela Weiss. Sie ist eine der Betroffenen. „Ein spontaner Gang zur Bank ist für mich jetzt nicht mehr möglich“, bedauert sie. Termin vereinbaren und womöglich extra 40 Kilometer Fahrweg auf sich nehmen, müsste die Angestellte.

Weitere MAZ+ Artikel

Bundesweit werden 20o Geschäftsstellen der Commerzbank nicht mehr geöffnet, die eigentlich bis 2023 Bestand haben sollten. Im Hohen Fläming betreut sie nach eigenem Bekunden rund 3300 Privat- und Gewerbekunden. Gerade die Unternehmen wurden bereits seit zwei Jahren vom Beraterteam aus Brandenburg/Havel aus betreut. Die Kollegen werden künftig weiter direkt bei Kundenterminen vor Ort sein, heißt es auf MAZ-Nachfrage.

Bank hofft auf treue Kunden

„Als Hausbank kennen wir sie schon seit vielen Jahren. Dies hat sich nicht zuletzt in der Corona-Krise bewährt, in der wir in vielen Fällen schnell und unkompliziert Unterstützung leisten konnten. Wir sehen daher nicht die Gefahr, viele Kunden zu verlieren, und werden hier auch weiterhin das persönliche Gespräch suchen“, sagt die Unternehmenssprecherin Sabine Schanzmann-Wey.

Einst vis á vis vom Rathaus Die Commerzbank hat das Quartier in Bad Belzig, Wiesenburger Straße 17 vor sechs Jahren bezogen. Zuvor war sie seit 2009 dank der Fusion mit der Dresdner Bank in Bad Belzig präsent. Jene residierte damals in der Wiesenburger Straße 7 vis a vis vom Rathaus, wo sie Nachfolgerin der Notenbank der DDR war.

Die vergangenen Monate hätten darüber hinaus gezeigt, dass viele Kunden ihre Service-Anliegen und ihren Zahlungsverkehr über digitale oder telefonische Kanäle erledigen. Bei komplexen Themen wie Vermögensanlage, Baufinanzierung oder Altersvorsorge sind Kunden dem Vernehmen nach bereit, auch eine etwas größere Entfernung in Kauf zu nehmen. Offerten zur Auszahlung von Geld gibt es freilich in immer mehr Supermärkten und Tankstellen. Außerdem steige die Zahl der Einzelhändler, bei denen auch kleine Beträge mit Karte bezahlt werden könnten.

Geschäftsleute fordern SB-Zone

So einfach sind die Geschäftsleute in Bad Belzig nicht zufrieden zu stellen. „Wir erwarten, dass zumindest ein Selbstbedienunsgautomat aufgestellt wird“, sagt Simone Lüdicke als Vorsitzende des Gewerbevereins. Bei der Suche nach dem Standort könnte Hilfe angeboten werden. Bürgermeister Rolande Leisegang (parteilos) unterstützt das Anliegen. Gleichwohl relativiert er, dass es sich um eine unternehmerische Entscheidung handele.

„Wenig Verständnis“ dagegen zeigt Iris Block. Die Optikerin gehört zur Eigentümer-Gemeinschaft, die das Haus in der Wiesenburger Straße 17 seit 2014 an die Commerzbank vermietet. Die Suche nach einem Nachfolger sei im Gange.

Seit 2014 hatte die Commerzbank in der Wiesenburger Straße 17 in Bad Belzig ihre Filiale. Sie wird nicht mehr eröffnet. Quelle: René Gaffron

In Bad Belzig bleiben die Mittelbrandenburgische Sparkasse und die VR Bank Fläming. Die Sparkasse, die ihrerseits voriges Jahr den Standort Görzke aufgegeben hat, betont, dass sie alle 140 Filialen ohne Einschränkungen geöffnet waren. Die Genossenschaftsbank, so Sprecherin Doreen Jannek stelle die Strukturen ebenfalls regelmäßig auf den Prüftstand. „Aktuell ist eine Änderung im Marktberich Bad Belzig nicht geplant“,sagt sei.

Von René Gaffron