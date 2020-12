Corona-Fall in Bad Belzig – Einrichtung bleibt teilweise geöffnet

Bad Belzig

Der Coronavirus schlägt auch um die mit 257 Plätzen größte Kinderbetreuungseinrichtung im Hohen Fläming keinen Bogen. In der Tagesstätte „ Tausendfüßler“ in Bad Belzig sind zwei Erzieher nachweislich positiv infiziert. Sie bleibt jedoch größtenteils in Betrieb.

Darüber hat das Rathaus am Montag Nachmittag informiert. Am Sonntag war der Kita-Leitung mitgeteilt worden, dass zwei Kollegen positiv auf Covid getestet wurden. 17 Kontaktpersonen (Erzieher und Kinder) sind danach ermittelt worden, die sich nun bis 30. Dezember in Quarantäne begeben müssen, berichtet Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

„Das Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark wird sich mit den Betroffenen in Verbindung setzen und Anweisung geben“, lautet seine Aussage. Er betont: „Eine Gesamtschließung wurde nicht angeordnet.“ Eltern werden gebeten, bei den Kindern auf Symptome zu achten und nötigenfalls den Arzt zu kontaktieren.

Von René Gaffron