Corona-Fall in Kita: Kinderhaus Lütte geschlossen

Lütte

Corona-Alarm in Lütte: Die Kita Kinderhaus ist seit diesem Montag geschlossen. Eine Erzieherin hat sich mit dem gefährlichen Virus infiziert. Das sagte Kita-Leiterin Odette Mallas auf Anfrage der MAZ.

„Die Kollegin ist bei einem Schnelltest in der vorigen Woche positiv getestet worden“, erklärte Mallas. Ein anschließender PCR-Test habe dann leider auch ein positives Ergebnis gebracht. „Wir haben das am Samstag erfahren und dann umgehend die Eltern benachrichtigt“, so die Kita-Chefin. Die Informationskette habe gut funktioniert. „Es standen am Montagmorgen keine Eltern vor verschlossenen Türen“, berichtete Odette Mallas. Sie ist derzeit allein in der Kita Kinderhaus.

Hinweisschild an der Kita Kinderhaus in Lütte am Martinsberg. Der Wir-Verein aus Brandenburg an der Havel betreibt die Einrichtung. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Einrichtung beherbergt normalerweise 47 Kinder. Von ihnen besuchen 25 die Krippe. Elf Mitarbeiterinnen inklusive der Köchin kümmern sich um die Kleinen. Der Kinderförderverein Wir aus Brandenburg an der Havel ist Träger der Kita.

Wie lange die derzeitige Zwangspause geht, ist momentan noch unklar. Darüber entscheide jetzt das Gesundheitsamt, sagte die Kita-Chefin. Die Entscheidung werde im Laufe des Tages gefällt, dann würden die Eltern noch einmal informiert.

Wie Odette Mallas sagte, ist dieser Corona-Fall der erste in der Lütter Kita. „Wir werden alle zweimal in der Woche getestet“, sagte Mallas. Das verlange der Arbeitgeber. „Irgendwie hat jeder von uns schon die ganze Zeit damit gerechnet, dass es mal passiert.“

Einen Lichtblick gibt es für die Kita-Mannschaft dennoch. Wie die Chefin berichtete, sind alle Mitarbeiterinnen bereits schon einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. „Zum Glück verläuft die Krankheit deshalb bei unserer Kollegin nicht so schwer“, sagte Odette Mallas.

Von Hermann M. Schröder