So bereiten sich die Krankenhäuser in Potsdam-Mittelmark auf Corona-Infektionen vor

Die Krankenhäuser in Potsdam-Mittelmark bereiten sich auf mit dem Coronavirus infizierte Patienten vor. „Die bisherigen Infektionen haben keinerlei Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb in Bad Belzig“, sagte Damaris Hunsmann, EvB-Sprecherin, am Montag. An den Rahmenbedingungen am Standort habe sich dadurch nichts geändert.

Der Umgang mit Corona-Verdachtsfällen sei „vom Eintritt in die Notaufnahme bis zur Entlassung“ geregelt. Diese kämen zur weiteren Behandlung anschließend in die Abteilung für Infektologie ins Potsdamer Krankenhaus. „Dieser Plan, den wir Ende Februar gefasst haben, ist aktuell noch genauso gültig“, so Krankenhaus-Sprecherin Hunsmann.

Zelt für Corona-Verdachtsfälle in Treuenbrietzen eingerichtet

Das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen hat schon in den vergangenen Tagen auf die in Brandenburg allmählich steigende Zahl von Corona-Patienten reagiert.

Seit Freitag steht auf dem Krankenhausgelände ein Zelt mit einem Telefon. Dort können sich Menschen mit entsprechenden Krankheitssymptomen sowie Überweisungsscheinen einfinden und beim Krankenhauspersonal melden. Diese nehmen dann die Laborabstriche vor, um den Corona-Verdacht zu prüfen.

Seit Freitag hat sich dort eine Person gemeldet. Das Ergebnis des Labortests lag am Montag noch nicht vor. Am Montag hat es außerdem eine Mitarbeiterversammlung im Krankenhaus gegeben, bei der der Umgang mit Corona-Verdachtsfällen und -Patienten im Mittelpunkt standen. „Wir versuchen täglich, unsere Abläufe zu optimieren. So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagt Ina Tessnow, Sprecherin beim Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen.

Krankenhaus in Lehnin : „Alles ist vorbereitet“

Ähnlich wie im Belziger Krankenhaus gibt es auch im Lehniner Luise-Henrietten-Stift vorerst keine größeren Änderungen in der Corona-Vorbereitung: „Wir haben unsere Mitarbeiter in den vergangenen Tagen nochmals geschult, wie sie Schutzkleidung richtig anlegen. Alles ist vorbereitet“, sagt Alexander Schulz, Öffentlichkeitsbeauftragter im Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin.

Ein Zelt für Corona-Verdachtsfälle wie am Treuenbrietzener Krankenhaus befinde sich nicht in Planung – zumindest im Moment. „Die Frage ist: Wie entwickelt sich das Coronavirus in Brandenburg? Das wiederum beeinflusst, ob wir gegebenenfalls unseren Pandemie-Plan anpassen“, so Alexander Schulz weiter.

Krisenstab nicht einberufen

Bis Montagabend hat es noch keinen bestätigten Corona-Fall in Potsdam-Mittelmark, aber dafür jede Menge zu bearbeitende Verdachtsfälle gegeben, wie Karen Brinkmann, Amtsärztin vom Landkreis, mitteilt: „Es sind über hundert zu bearbeitende Fälle. Dazu kommen unzählige Anfragen von Betroffenen, Arbeitgebern, Schulen und Kitas zu Arbeitnehmern, die Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten.“

Der für den ersten Corona-Fall im Landkreis angekündigte Krisenstab unter der Leitung von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) oder des 1. Beigeordneten, Christian Stein ( CDU), wurde darum am Montag noch nicht einberufen.

Von Fabian Lamster