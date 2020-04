Volkssolidarität hilft beim Schutz vor Corona

Bad Belzig

Am Stand von Karola und Klaus Benke vor dem Edeka-Markt in Bad Belzig herrscht am Donnerstagmorgen eine stetige Nachfrage. Im Angebot hat das Ehepaar Mund-Nase-Masken, die von Mitgliedern und Unterstützern der Handarbeitsgruppe der Volkssolidarität-Ortsgruppe Bad Belzig angefertigt wurden.

„Eigentlich sind wir in unserer Handarbeitsgruppe zu viert, aber da drei Mitglieder schon über 80 Jahre alt sind, hat zum Beispiel meine Tochter Mareika geholfen – sie gehört auch zur Ortsgruppe der Volkssolidarität“, erzählt Karola Benke. „Unsere Nachbarin Ramona Lötsch hat Stoff zugeschnitten und Hilde Krzewski hat ebenfalls mitgenäht. Andere Mitglieder haben uns mit Stoffspenden unterstützt.“

Gründonnerstag 120 Masken verkauft

Insgesamt seien bereits 550 Masken genäht worden, erzählt Karola Benke weiter. 120 haben sie und ihre Mitstreiter an die Kliniken Beelitz gespendet, einige habe ihre Tochter zudem im privaten Umfeld zur Verfügung gestellt. „Und uns war wichtig, dass die Leute, die in der Stadt unterwegs sind, Masken zu einem erschwinglichen Preis bekommen.“

Am Gründonnerstag hat das Ehepaar zum ersten Mal einen Stand aufgebaut. „Da waren innerhalb von zwei Stunden etwa 120 Masken verkauft“, berichtet Benke. „Diesmal haben wir 100 Stück mitgebracht, die Nachfrage ist gut. Wir haben einfache Masken und welche, die hinten eine Öffnung haben – um beispielsweise ein Küchentuch oder ein Taschentuch einzulegen.“ Diese könne man – wegen der leicht zu wechselnden Einlage – öfter benutzen und müsse sie nicht jeden Tag waschen. Alle Masken sind einzeln verpackt und bei bis zu 60 Grad waschbar.

Karola Benke und ihr Mann loben die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Supermarkt. Die Genehmigung für den Stand sei vom Ordnungsamt schnell erteilt worden. „Außerdem steht ein Aufsteller mit Masken bei der Bäckerei Gehricke, die sie für uns verkaufen“, sagt Karola Benke. „Es haben auch schon viele Leute ihr Lob für unser Engagement ausgesprochen“, ergänzt Klaus Benke.

Das eingenommene Geld gehe zurück in den Topf der Handarbeitsgruppe. Im Herbst solle davon wieder Winterkleidung für Kinder jener Familien gekauft werden, die auf die Tafel angewiesen sind. Dafür engagiert sich die Handarbeitsgruppe bereits seit 14 Jahren. „Wir arbeiten eng mit der Leiterin der Tafel zusammen“, sagt Karola Benke. „Sie meldet uns den Bedarf.“

Info: Unabhängig vom Engagement der Volkssolidarität haben die Stadt Bad Belzig und die Gemeinde Wiesenburg/Mark zu einer Spendensammlung aufgerufen. Von dem Geld sollen Stoffe und Gummibänder für die Masken-Näherinnen in Stadt und Gemeinde gekauft werden.

Von Josephine Mühln