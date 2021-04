Corona-Impfstellen in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin droht ein Stopp       

Mittelmark

Kaum haben die drei Corona-Impfstellen in Regie des Landkreises Potsdam-Mittelmark Fahrt aufgenommen, ist ihre Zukunft schon wieder ungewiss. „Wir wissen heute noch nicht, ob wir die Impfstellen an den Kliniken in Treuenbrietzen und Lehnin über die nächste Woche hinaus weiter betreiben können“. Das sagt der Vize-Landrat, Christian Stein (CDU), am Dienstag am Bergmann-Krankenhaus in Bad Belzig.

Schlechte Nachricht zum Jubiläum

Eigentlich war der Anlass seines Besuches in der Impfstelle ein positiver. Denn am Nachmittag ist dort der 5000. Impfling begrüßt worden, der seit dem Start der eigenen Impfkampagne des Kreises einen Corona-Schutz erhalten hat.

Nach dem Auftakt am 23. März in Bad Belzig gingen am 14. sowie 15. März zudem die Impfstellen an den Kliniken in Treuenbrietzen und Lehnin ans Netz.

Letzte Termine kurz nachdem Start

Für die eigen abgestellten Teams dort könnte es zu den Terminen in der nächsten Woche aber nun schon wieder der letzte Einsatz sein. Auch am Bad Belziger Krankenhaus würde es nach aktuellem Stand nur noch Impfstoff geben, um die dann startenden ersten Zweitimpfungen mit 700 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer abzusichern.

„Wir hoffen stark darauf, dass es aber auch danach noch weitergehen kann überall mit Erstterminen“, sagt Christian Stein am Dienstag der MAZ. Immerhin hätten die Leute nun überall gehört in den Medien, dass es mit Impfstoff jetzt breiter vorangehen solle. „Und wir müssen die Impfstellen wieder schließen, das kann man keinem vermitteln“, so Stein.

Vizelandrat macht Ärger Luft

Den Ärger und das Unverständnis über den plötzlich angekündigten Lieferstopp für Erstimpfungen habe er in einer aktuellen Videokonferenz mit der Landesregierung deutlich gemacht. Dort habe es geheißen, dass die beim Land verfügbaren Impfstoffe nun zunächst auch stärker an Hausarztpraxen gehen sollen.

Die 5000. Corona-Impfung in Regie des Landkreises ist am Dienstag in Bad Belzig gefeiert worden. Udo Kunze erhielt sie von Ärztin Simone Went. Quelle: Thomas Wachs

„Doch es wäre nicht zu vertreten, dass wir hier die vorhandenen Strukturen stilllegen und Hausärzte stattdessen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen“, so Stein. Er hofft auf Klarheit bis zum Ende der Woche. „Immerhin wollten wir nun nach Aufweichung der Priorisierung auch gerade starten, um auch Feuerwehrleute sowie Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen durchzuimpfen“, sagt der Erste Beigeordnete des Kreises resigniert.

Termine alle ausgebucht

Groß ist die Enttäuschung über die plötzliche Ungewissheit auch am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. „Gerade auch den Bürgern, die sich darüber gefreut haben, ihre Impfung nun ohne weite Fahrwege erhalten zu können, ist ein Aus nach so kurzer Zeit nicht zu erklären“, sagt Oberin Una Kniebusch.

Die Termine seien alle sofort ausgebucht. Die Kooperation mit der Stadt und dem Landkreis sei gerade gut eingespielt. Mit dem dritten Durchlauf am nächsten Mittwoch sind dann 600 Personen dort das erste Mal geimpft. „Es hieß aber zum Start ja noch, dass alle Lieferungen längerfristig gesichert seien“, so Kniebusch.

Enttäuschung auch in Lehnin

Lediglich sieben Impftermine gab es bis nächste Woche dann auch in der Impfstelle an der Klinik für Geriatrische Rehabilitation auf dem Lehniner Klostergelände. „Wir sind enttäuscht, wenn wir den Aufwand, den wir auch personell betreiben in Kooperation mit dem Landkreis dann gleich wieder runterfahren müssten“, sagt Pamela Hörster, die kaufmännische Leiterin der Lehniner Klinik.

Auch dort sei die Dankbarkeit der Impflinge groß gewesen bei den ersten Terminen. „Wenn die Impfstelle nun gleich wieder schließen müsste, wäre das eine große Enttäuschung für uns und die Bürger“, sagt die Klinik-Managerin.

Jubiläums-Impfung kurz vor Ruhestand

Entsprechend froh war am Dienstag in der Bad Belziger Impfstelle daher Udo Kunze. Er erhielt als 5000. Impfling des Landkreises die Injektion. Mit seiner Ehefrau Ute Spitze bekam Kunze seinen ersten Corona-Schutz mit Impfstoff von Astra-Zeneca. „Über den Hausarzt, wo wir angefragt hatten, wären wir wohl erst im Juni oder Juli dran gewesen“, erzählt Ute Spitze.

Die 5000. Corona-Impfung in Regie des Landkreises erhielt am Dienstag in Bad Belzig Udo Kunze und danach seine Frau Ute Spitze. Blumen gab es dazu von Klinik-Chefin Katrin Eberhardt und Vize-Landrat Christian Stein. Quelle: Thomas Wachs

Ihr Mann, der bisherige Chef der Bad Belziger Wohnungsbaugesellschaft (Bewog), steht nun kurz vor dem Ruhestand. Daher freue sich der 64-Jährige „über etwas mehr Sicherheit und womöglich Bewegungsfreiheit für unsere geplanten Aktivitäten“, erzählt er nach der Spritze. Die hat Ärztin Simone Wendt dem Jubiläums-Impfling verpasst.

Von Thomas Wachs