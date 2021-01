Bad Belzig

Rolle rückwärts im Impfchaos. Die zuletzt von Lieferengpässen beim Corona-Impstoff betroffene Klinik „ Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig kann jetzt doch schneller als befürchtetet die zweite Injektion verabreichen an bereits geimpfte Mitarbeitende und Beschäftigte von Rettungsdiensten.

„Wir sind am Dienstagabend vom Brandenburger Gesundheitsministerium benachrichtigt worden, dass die Lieferung für die zweite Impfserie doch wieder ein Woche vorgezogen wurde“, sagt Katrin Eberhardt, die kaufmännische Geschäftsführerin, am Mittwoch der MAZ.

Anzeige

„Wir sollen nun den Impfstoff am 9. Februar erhalten und würden dann ab dem Tag darauf wieder impfen“, erklärt die Managerin. In der Klinik herrsche Erleichterung.

Katrin Eberhardt, kaufmännische Geschäftsführerin des Krankenhauses Bad Belzig, freut sich auf die nun wieder vorgezogene Lieferung Corona-Impfstoff. Quelle: Ines Leisegang

Hatte es doch erst kürzlich Beunruhigung unter dem medizinischen Personal sowie Bewohnern eines Seniorennheimes in Kleinmachnow gegeben, die ab 12. Januar in der Reihenimpfung ihre erste Injektion bereits erhalten hatten. Ursprünglich sollten sie 21 Tage danach jeweils die zweite Injektion erhalten.

Völlig überraschend war dem Krankenhaus als neuer Liefertermin dann aber der 15. Februar mitgeteilt worden. Damit wären die Betroffene gerade noch knapp in dem Bereich von 42 Tagen gelandet, der von Experten als maximaler Zeitraum zur Verabreichung der zweiten Dosis empfohlen wird für den Impfstoff der Hersteller Biontech/ Pfizer.

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech kommt nun doch schneller nach Bad Belzig als zuletzt nach einer Absage befürchtet. Quelle: Imago Images

„Wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass es nun doch schneller gehen kann für alle Beteiligten“, sagt Klinikchefin Katrin Eberhardt. Damit können ab 10. Februar nun vom Impfteam der Bad Belziger Klinik 400 Dosen im Hause verimpft werden an Personal sowie 80 Dosen an Bewohner eines Seniorenheimes in Kleinmachnow.

Von Thomas Wachs