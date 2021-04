Corona-Impfungen: Dosen von Astra-Zeneca kein Ladenhüter in Potsdam-Mittelmark

Mittelmark

Befürchtungen, wonach der Corona-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca im Landkreis Potsdam-Mittelmark zum Ladenhüter werden könnte, haben sich nicht bestätigt. „Wir haben bisher keine Termine übrig behalten an allen drei Impfstellen in Regie des Landkreises in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin“, sagt Ralf Schwarzer, der Impfkoordinator der Kreisverwaltung am Dienstag gegenüber der MAZ.

Großes Interesse an Impfung

Das Interesse aller Altersgruppen an einer Impfung sei ungebrochen hoch. Inzwischen erreichen auch zahlreiche Anrufe jüngerer Personen die Telefon-Hotline der Kreisverwaltung. Immer lauter werden Wünsche und Forderungen, dass die Priorisierung für Impfberechtigte nun nach unten aufgeweicht werden sollte auch für Personen im Alter unter 60 Jahren. „Doch ist es ja nach wie vor so, dass wahnsinnig wenig Impfstoff zur Verfügung steht“, sagt Schwarzer.

Dennoch macht der Koordinator auch dem Land Brandenburg keinen Vorwurf. „Es kann dort nur das verteilt werden, was verfügbar ist. Und das tun die Instanzen mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein.“

Von Woche zu Woche entscheidet sich neu, wieviel Corona-Impfsfoff aufgezogen werden kann. Quelle: dpa

Nach der zwischenzeitlichen Reduzierung von Impfstoff-Lieferungen in der vorigen Woche auch an den Landkreis konnte dort inzwischen wieder die zuletzt gewohnte Kapazität von 1500 Impfdosen pro Woche fast erreicht werden. „Das ist das, was die Impfstellen mit ihren jetzigen Kapazitäten auch gut verimpfen können“, erklärt Ralf Schwarzer.

Hauptsächlich Vektorimpfstoff im Angebot

Zur Verfügung steht aktuell für die Erstimpfungen in den Impfstellen an den Kliniken in Treuenbrietzen und Lehnin hauptsächlich der Vektorimpfstoff von Astra-Zeneca. Angeboten wird er für Personen ab einem Alter von 60 Jahren. Die Zweitdosis in zwölf Wochen ist automatisch garantiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Impfstation am Krankenhaus Bad Belzig steht zudem für Personen mit Impfberechtigung wegen bestimmter Berufsgruppen oder Erkrankungen für Erstimpfungen auch etwas mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer bereit. Mit garantierter Zweitdosis in sechs Wochen.

Nachbarn helfen Senioren

Gebucht werden können alle Termine nur online über eine Plattform auf der Internetseite des Landkreises. „Oft helfen jüngere Personen dabei auch ihren älteren Nachbarn, so unsere Rückmeldungen“, erklärt Ralf Schwarzer.

Aktuell steht für Corona-Impfung in allen drei Impfstellen des Landkreises ausreichend Impfstoff bereit für die jeweilige Kapazität. Quelle: Lisa Neugebauer

Überall in den Impfstellen würden die Beschäftigten meist große Dankbarkeit erfahren von Bürgern, berichtet der Koordinator. Die meisten seien froh, „dass sie sich nun in der Nähe ihres Wohnortes impfen lassen können“.

Sachlicher Umgang am Telefon

Auch an den Telefon-Hotlines sei das Verständnis bei 95 Prozent der Anrufer groß und der Umgang sachlich, so Schwarzer. „Die Leute wissen ja aus den Medien jeden Tag, dass es auch für uns nur darum gehen kann, den Mangel zu verwalten und bringen entsprechendes Verständnis auf“, sagt der Koordinator.

Termine nur kurzfristig

Am Telefon erklären müssen er und seine Kollegin Patricia Wolter oft jedoch, „dass die Termine eben nur kurzfristig neu gesetzt werden können. Je nachdem, wie die Zuweisung der Impfstoffe vom Land an den Kreis von Woche zu Woche erfolgt“, so Schwarzer. „Im Moment bekommen wir das an Impfstoff, was wir auch stemmen können“, sagt Ralf Schwarzer am Dienstag gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs