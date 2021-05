Die drei Impfstelle des Landkreises bieten Corona-Schutz vorerst nur noch für Feuerwehrleute oder Zweitimpfungen an. Öffentliche Termine gibt es in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin vorerst nicht.

Udo Kunze war in Bad Belzig vorerst der letzte Normalbürger, der von Ärztin Simone Went eine Corona-Erstimpfung in Regie des Landkreises erhielt. Jetzt laufen dort Zweitimpfungen, während in Treuenbrietzen und Lehnin Feuerwehrleute dran sind. Quelle: Thomas Wachs