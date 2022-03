Mittelmark

Für weitere Corona-Schutzimpfungen hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark ab sofort auch den alternativen Impfstoff mit dem Novavax-Vakzin zur Verfügung. Auf diese Präparate hatten Impfkritiker gewartet, die mRNA- sowie Vektor-Impfstoffe in der bisherigen Impfkampagne abgelehnt hatten.

2300 Dosen Novavax zur Verfügung

Doch noch ist die Nachfrage für das auf Protein-Basis arbeitende Novavax im Landkreis gering. „Wir haben seit Dienstag 2300 Dosen zur Verfügung“, sagt Ralf Schwarzer, der Impfkoordinator der Kreisverwaltung, am Freitag. Nur wenige seien bisher verimpft worden.

Zunächst soll Novavax im Land Brandenburg vorrangig für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Pflege-Berufen zu Verfügung stehen, die bisher aus unterschiedlichen Gründen ungeimpft sind. Doch sei die Nachfrage noch gering, obwohl es inzwischen für Mitarbeitende dieser Bereiche eine Impfpflicht gibt.

Ralf Schwarzer ist Impfkoordinator bei der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Quelle: Thomas Wachs

Das hatte eine Erhebung ergeben, die Ralf Schwarzer bei Krankenhäusern, Pflegeheimen und privaten Pflegediensten vor der Bestellung von Novavax durchgeführt hatte. „Einerseits sind viele wohl schon geimpft in den Bereichen. Andererseits kommen die bisherigen Impfskeptiker auch jetzt mit dem neuen Impfstoff nicht per Knopfdruck“, so Schwarzer.

Insgesamt ist die Corona-Impfkampagne des Landkreises deutlich abgeebbt. Nachdem deshalb schon die vom Landkreis betriebene Impfstelle am Krankenhaus Treuenbrietzen im Februar vom Netz gegangen war, ist inzwischen auch das Angebot in Lehnin beendet worden.

Impfstation des Kreises nur noch in Bad Belzig

Lediglich am Krankenhaus in Bad Belzig betreibt der Kreis noch eine Impfstation. Sie ist gedacht „als Angebot für Menschen, die bei Hausärzten aus verschiedenen Gründen nicht zum Zuge gekommen sind oder dies nicht wollen“, erklärt Schwarzer.

Geimpft wird am Bad Belziger Krankenhaus nun nicht mehr täglich, sondern lediglich noch an Donnerstagen. Dort stehen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sowie das Novavax-Präparat zur Verfügung. Terminbuchungen sind ausschließlich via Internet möglich über ein Portal des Landkreises.

Nachfrage aus Gesundheitsbranche gering

Weil offenbar die Nachfrage aus den derzeit priorisierten Berufsgruppen gering ist, „können bereits auch andere Interessenten mit dem Novavax-Proteinimpfstoff versorgt werden“, erklärt Ralf Schwarzer. Er stehe ausreichend zur Verfügung und könne vom Landkreis Potsdam-Mittelmark aus dem Bestand von 120.000 Dosen im Land Brandenburg auch jederzeit nachbestellt werden.

Der Impfstoff Nuvaxovid von der Firma Novavax kann neun Monate lang unbedenklich gelagert werden. Quelle: dpa/Friso Gentsch

Vorteil des Novavax-Vakzins ist, dass dieser Impfstoff „nachdem er aus der Tiefkühlung geholt wurde, neun Monate lang gelagert werden kann ohne Probleme“, erklärt der Impfkoordinator des Landkreises. Drei Wochen nach der Erstimpfung ist auch für dieses Präparat eine Auffrischung nötig.

Schwarzer geht davon aus, dass der Novavax-Impfstoff bald nicht mehr nur über die Gesundheitsämter der Landkreise verteilt, sondern auch über Arztpraxen und Apotheken zur Verfügung stehen wird. Doch sei die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen allgemein „auch dort inzwischen sehr zurückgegangen, was wir so hören“, sagt der Impfkoordinator.

Zahlen zur bisher erreichten Impfquote im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es nicht, weil die Daten aus den unterschiedlichen Anlaufstellen in Arztpraxen und Impfstationen nicht zusammengefasst werden.

Novavax wirkt anders

Der Impfstoff von Novavax ist im Unterschied zu den bisherigen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff – wie die Präparate von Biontech und Moderna – noch ein Vektorimpfstoff, wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Der amerikanische Hersteller setzt für Novavax auf ein etabliertes Impfprinzip. Die Methode basiert auf Proteinen. Sie ist seit Jahrzehnten aus der Impfstoffforschung bekannt und wird auch gegen andere Virusinfektionen genutzt.

Das Vakzin von Novavax wird aus Kopien der Spike-Proteine an der Oberfläche des Virus hergestellt. Die Spikes lassen sich zu Nanopartikeln zusammensetzen, welche die molekulare Struktur des Coronavirus nachahmen.

Von Thomas Wachs