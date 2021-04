Mittelmark

Für die Corona-Impfstationen in Regie des Landkreises Potsdam-Mittelmark steht ab der neuen Woche hauptsächlich Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca zur Verfügung. Damit können jedoch alle Termine in den Stationen an den Kliniken in Bad Belzig sowie in Treuenbrietzen und Lehnin abgesichert werden.

Freie Plätze ab nächster Woche

Das bestätigt Ralf Schwarzer, der Impfkoordinator des Landkreises, am Freitag gegenüber der MAZ. Bis in den Nachmittag hinein waren Termine buchbar über die Online-Plattformen für jede Station auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.potsdam-mittelmark.de/de/buergerservice/corona-aktuell/impfung für die nächste Woche.

Grund für den Einsatz nur noch des einen Impfstoffes sind die Verschiebungen aufgrund von Lieferengpässen und Stornierungen für den Einsatz bestimmter Impfstoffe auf Landesebene. So sollen die Marken Biontech-Pfizer sowie Moderna vorerst nur eingesetzt werden, um Zweitimpfungen abzusichern.

Impftermine für alle Stationen

„Wir sind aber froh, dass wir trotz der neuen Engpässe ausreichend Impftermine in allen Stationen anbieten können, damit sich Bürger überall möglichst ohne lange Fahrwege in Nähe ihrer Wohnorte impfen lassen können“, sagt Schwarzer der MAZ. „Denn am Impfen und Testen geht nichts vorbei, um die Corona-Pandemie weiter zu bekämpfen.“

Ralf Schwarzer aus der Kreisverwaltung ist Impfkoordinator für Potsdam-Mittelmark. Quelle: Thomas Wachs

Die vom Landkreis zur Verfügung gestellten Impftermine mit dem Impfstoff der Firma Astra-Zeneca werden vorrangig vergeben an anspruchsberechtigte Personen gemäß der aktuellen Prioritätenstufen I, also ab 80 Jahre und für bestimmte Berufsgruppen, sowie teilweise für die Stufe II, also Person ab 70 Jahren und besonders definierte Gruppen laut der Richtlinie „Brandenburg impft“.

Schon ab 60 Jahre möglich

„Zum Zuge kommen können nun aber auch gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben“, erklärt Ralf Schwarzer. Entsprechend sei das Buchungsportal der Kreisverwaltung nun angepasst worden.

Viele Termine für Corona-Schutzimpfungen waren über das Portal des Landkreises am Freitag noch buchbar. So auch für Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Für die Impfstation an der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig (EvB) seien die Lieferungen bereits für die kommenden zwei Wochen gesichert für Erstimpfungen. „Allerdings nicht in der Menge der vorigen Wochen“, erklärt Katrin Eberhardt, die kaufmännische Geschäftsführerin der Klinik, am Freitag.

Erfolg in Pflegeheimen

Angekündigt ist der Impfstoff Astra-Zeneca. „Somit können wir auch Bürger, die altersmäßig der Priorität III angehören, zeitnah mit einem Impfangebot versorgen und erreichen damit eine weitere Gruppe der Generation, die im Familienverbund mit ihren Kindern und Enkeln im engen Kontakt stehen“, sagt Ärztin Norina Cornelius. Die Doktorin leitet die Impfstation in Bad Belzig.

Für neue Corona-Erstimpfungen steht im Landkreis zunächst nur noch ein Impfstoff bereit. Quelle: Thomas Wachs

„Wir können den Erfolg der Impfstrategie in den Pflegeheimen sehen. Die Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen sind jetzt jünger“, sagt die Ärztin.

Sorge vor Überlastung

Dennoch würden die Klinikleitung und das Personal „mit großer Sorge die Entwicklung der knappen Impfstoffe“ beobachten. „Bedeutet dies doch weiterhin volle Intensivstationen und enorm hohe Belastungen für alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen“, sagt Anästhesistin Norina Cornelius.

Gemeinsam mit dem Koordinierungsbüro des Landkreises stehe ihr Team daher auch für Aufklärungsgespräche der Bürger bereit, „um eventuell auftretenden Verunsicherungen hinsichtlich der Impfstrategie zu begegnen“, so Katrin Eberhardt.

„Jede geimpfte Person ist ein Gewinn“

„Wir sehen, dass der Landkreis alles tut, um Impfstoff zu akquirieren“, lobt die EvB-Geschäftsführerin. Dieser werde gut unter den drei Impfstandorten in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin aufgeteilt.

Doch sei nun „der Bund gefordert, seine Energie in die Beschaffung und Verteilung der Impfstoffe zu stecken, um die Impfkampagne weiter voranzutreiben“, sagt Norina Cornelius. „Um dieser Pandemie etwas entgegen zu setzen, ist jede geimpfte Person ein Gewinn“, so die Ärztin.

