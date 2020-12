Hoher Fläming

Die Stimmung ist gedrückt. Zwar weisen zwölf Tage vor Heiligabend Lichterketten und Tannenschmuck darauf hin, dass Weihnachten bevorsteht. Doch ist Vorfreude in den historischen Altstädten von Bad Belzig und Treuenbrietzen kaum spürbar bei Geschäftsleuten. Denn weil die Corona-Infektionszahlen weiter steigen, steht die erneute Verschärfung der Eindämmungsverordnung bevor. Eine Schließung von Geschäften droht.

„Dass der Lockdown angeordnet wird, steht außer Frage. Es geht nur darum, wann. Wahrscheinlich noch vor dem Fest“, ahnt Ellen Ehle. Ihr Modehaus ist mit 400 Quadratmetern das größte Geschäft im Zentrum von Bad Belzig. „Die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, ist kein Problem“, sagt sie. Am Eingang steht wie überall üblich Desinfektionsmittel.

Menschen meiden Einkaufsbummel

„Trotzdem trauen sich die Menschen nicht wie in den vergangenen Jahren auf die Straße, bummeln und kaufen ein“, hat Ehle beobachtet. Wohl wissend, dass heutzutage eher Technik als Textilien verschenkt werden. „Die ältere Kundschaft traut sich gar nicht erst heraus“, lautet die Feststellung ohne Vorwurf. Die Jugend bestelle via Internet. Die Folge: Eine der drei Mitarbeiterinnen im Modehaus konnte nicht weiter beschäftigt werden.

Dabei hatte die Unternehmerin durchaus Hoffnung geschöpft, als im September und Oktober der Umsatz wenigstens wieder auf 70 Prozent des Vorjahreszeitraumes stieg. Doch nun breitet sich die Covid-19-Pandemie so heftig aus.

Harte Zeit erwartet

„So extrem hat sich das niemand vorgestellt“, räumt Sylvia Lüdicke ein. Seit 1996 betreibt sie die Miederwaren-Boutique am Stadtgraben und ahnt: „Das wird noch eine harte Zeit“. Sie betont wie alle Kollegen: Die Gesundheit geht vor und deshalb sollten die Vorgaben eingehalten werden. „Jedoch wünschen sich alle Gewissheit“, bekräftigt Simone Lüdicke.

Sylvia Lüdicke, Betreiberin der Miederwaren-Boutique in Bad Belzig erwartet noch schwere Zeiten. Quelle: René Gaffron

„Während die Verkäuferinnen in den Supermärkten alle Hände voll zu tun haben“, wie sie beobachtet, sind die Kunden in der Innenstadt eher zurückhaltend, kaufen, was sie brauchen – gönnen sich aber kaum etwas zusätzlich.

Sorgenvolle Blicke

Nachdem schon das etablierte Reisebüro von Frank Habdank aufgeben musste, gilt der sorgenvolle Blick hierzulande der Gastronomie. Dann wenigstens dort Essen bestellen und lokal einzukaufen. „Jetzt erst recht“, lautet der Appell der Aufkleber in den Schaufenstern der Kreisstadt.

Simone Lüdicke vom Gewerbeverein Bad Belzig hofft auf baldige klare Perspektiven und wirbt für den lokalen Einkauf. Quelle: René Gaffron

Selbst Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hat im Grußwort zum Jahresausklang dazu aufgerufen. Was nicht ausreichen wird, wie ihm Gustav Horn ( SPD) ins Stammbuch geschrieben hat. Denn während der Handel insgesamt aktuell bundesweit um 7,6 Prozent zulegt, vor allem durch den Online-Sektor, wie der Wirtschaftswissenschaftler berichtet, gibt es Einbrüche von 30 bis 50 Prozent bei den stationären Händlern. „Das wird nicht das Problem des Handels bleiben, sondern der Innenstädte“, prognostiziert der Ökonom bereits Spätfolgen.

„Eine erneute Schließung des Ladens geht gar nicht“, sagt Astrid Weichmann. Sie betreibt seit 20 Jahren in Treuenbrietzen ein Blumengeschäft, seit vier Jahren auch mit einem kleinen Café. „Wir schleppen ja noch die Verluste vom Lockdown im Frühjahr mit“, sagt die Unternehmerin.

Astrid Weichmann aus Treuenbrietzen findet es nicht fair, dass Supermärkte auch Blumen und Textilien verkaufen, sie aber ihren Blumenladen mit Café womöglich wieder schließen muss. Quelle: Thomas Wachs

Sie würde es gerecht finden, wenn Supermärkte, die weiter geöffnet bleiben dürfen, „nicht auch noch Blumen, Spielsachen und Textilien verkaufen, sondern nur Lebensmittel“. Sollte es zur angeordneten Schließung kommen, will die Händlerin ihre Waren wenigstens noch auf Bestellung zur Abholung anbieten.

Weniger Geschenke nötig

„Doch wenn niemand mehr zu Weihnachten eingeladen wird, braucht auch niemand Geschenke oder einen Blumenstrauß zum Mitnehmen“, sagt Kollegin Sylvia Hein, die Inhaberin des Blumen-Pavillions Fries in Brück. Auch sie könnte im Werkstattverkauf noch Bestellungen ausliefern. „Wir werden aber wieder das Beste aus der Situation machen. Hauptsache wir bleiben alle gesund“, so die Unternehmerin. Um finanziell über die Runden zu kommen, würde sie sich wieder einen Hilfsjob suchen „und zum Auspacken in einen Linther Supermarkt gehen, wie schon beim ersten Lockdown im Frühjahr“.

Unternehmerin Sylvia Hein vom Blumen- und Geschenke-Haus in Brück würde sich bei einem neuen Lockdown wieder einen Job als Helferin im Supermarkt suchen. Quelle: Thomas Wachs

„Schon ohne einen Lockdown ging der Umsatz ja das ganze Jahr über zurück“, sagt Ulrike Raabe nebenan in Brück. „Die von Corona-Sorgen Betroffenen sparen sich Ausgaben, weil ja keiner weiß, was noch kommt“, sagt Raabe. Für sie würde bei einem Lockdown das halbe Geschäft wegbrechen. Die Postfiliale dürfte sie öffnen, im gleichen Laden aber keine Geschenkartikel oder Papierwaren verkaufen.

Anne Block verkauft in ihrer Drogerie in Treuenbrietzen aktuell mehr Süßigkeiten als in Vorjahren üblich. Quelle: Thomas Wachs

Derzeit gute Umsätze macht Anne Block in ihrer Drogerie an der Großstraße zu Treuenbrietzen. „Die Leute scheinen sich stärker als sonst um die Zeit vor Weihnachten bereits einzudecken – vor allem mit Süßigkeiten“, erzählt die Geschäftsfrau. „Schoko-Weihnachtsmänner sind schon knapp“, erzählt Anne Block. Sie hofft darauf, dass Drogerien bei einem erneuten Lockdown wieder geöffnet bleiben dürfen.

Von René Gaffron und Thomas Wachs