Der Christliche Verein Junger Menschen in Bad Belzig hat seine Türen wieder geöffnet. „Auch bei all den Vorteilen von Online-Treffen, ist es so schön, die Jugendlichen und Kinder wieder persönlich und leibhaftig zu treffen. Und auch, wenn wir die Umarmungen immer noch verschieben müssen, fühlt es sich wie eine Befreiung an, gemeinsam in einem Raum sein zu dürfen“, sagt Sozialarbeiterin Anita Schneider.

Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen, wurden über viele Wochen alle sozialen Kontakte auf das Notwendigste beschränkt. Auch die Angebote des CVJM, der Träger der städtischen Jugendarbeit, mussten drastisch beschränkt werden. Doch seit der neuen Eindämmungsverordnung ist es, unter verschiedenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, der Jugendarbeit wieder erlaubt, nicht öffentliche Angebote durchzuführen.

Hilfe für Schüler im Hausunterricht

Die Jugendlichen haben ab sofort die Möglichkeit, sich am Dienstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr, Mittwochnachmittag von 13.30 bis 18 Uhr und Freitagnachmittag von 13.30 bis 20.30, für ein Zeitfenster von jeweils zwei Stunden, online oder persönlich bei den Mitarbeitern, anzumelden und den Jugendladen in der Straße der Einheit in Fünfergruppen zu besuchen. „Natürlich darf auch jeder Jugendliche spontan vorbei zu kommen, riskiert allerdings, dass er wieder weggeschickt wird“, heißt es in einer Mitteilung des CVJM.

Am Mittwoch und Freitag ist der Jugendladen auch am Morgen von 10 bis 12 Uhr für die Schüler geöffnet, die noch im Hausunterricht sind und Unterstützung wollen oder brauchen. „Alle Jugendlichen sind sehr dazu eingeladen vorbei zu kommen und das Zusammensein zu genießen. Denn so selbstverständlich, wie es immer schien, sind persönliche Treffen gar nicht. Das ist eine Sache, die ich aus der letzten Zeit mitnehme“, sagt Sven Neumann, Mitarbeiter beim CVJM Bad Belzig. „Wir sollten deswegen so viel es geht, und natürlich die Hygiene-, Schutzmaßnahmen und die Kontaktbeschränkungen erlauben, Gemeinschaft hamstern.“

CVJM: 1.400 Vereine in Deutschland

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) ist weltweit die größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation mit derzeit 120 Nationalverbänden. Der weltweite CVJM erreicht insgesamt 65 Millionen Menschen mit seinen Angeboten. In Deutschland gibt es 1.400 Vereine mit mehr als 310.000 Mitgliedern, Mitarbeitenden und regelmäßig Teilnehmenden. Der CVJM in Bad Belzig gründete sich 2006. Seit zweieinhalb Jahren verantwortet er als freier Träger die städtische Jugendarbeit in der Stadt.

