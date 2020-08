Bad Belzig

Nach zunächst zwei Coronafällen im Übergangswohnheim für Geflüchtete in Bad Belzig ist für die direkt betroffenen Bewohner eines Gebäudetraktes Quarantäne verhängt worden. Am Mittwochmittag erfolgte ein Corona-Massentest für 59 Bewohner sowie 15 Männer des Wachschutzes und sieben Betreuer vom Verein Soziale Arbeit Mittelmark (SAM).

„Zwei Männer aus dem Containerbau waren im Vorfeld positiv auf Covid-19 getestet worden, das Ergebnis ging uns am Dienstagabend zu“, bestätigt Andreas Burdag, der Koordinator für die Flüchtlingsbetreuung der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmarks, am Mittwoch der MAZ.

Ausschließlich Männer betroffen

Daher ist umgehend eine Quarantäne-Verfügung mündlich ausgesprochen und am Mittwoch offiziell für die Bewohner des betroffenen Containertraktes verfügt worden. Sie gilt für zwei Wochen. Im Gebäude leben ausschließlich 61 Männer. Eine benachbarte Wohneinheit mit acht Personen wurde ebenfalls unter Quarantäne gestellt.

Andreas Burdag (li.) von der Kreisverwaltung sowie SAM-Chef Fabian Gunkel koordinieren die Quarantäne für einen Containerbau im Übergangswohnheim Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Von diesen hatte sich ein 43-jähriger Betroffener privat testen lassen. Ein zweiter, 23 Jahre alter Mann, hatte Symptome aufgewiesen. „Über die Rettungsstelle des Krankenhauses Bad Belzig ist er dann nach Potsdam ins Bergmann-Klinikum überwiesen worden“, erklärt Burdag. Beide Männer seien nicht schwer erkrankt.

Eingewiesen in Isolierbereich

Sie wurden in einen speziellen Corona-Isolierbereich des Flüchtlingsheims in Teltow überwiesen. „Dort leben aktuell insgesamt 40 Personen in Quarantäne, die an Corona erkrankt sind oder direkte Kontaktpersonen waren“, erklärt der Flüchtlingskoordinator. „Aktuell als infiziert gelten 21 Personen aus den Heimen in Stahnsdorf und nun auch in Bad Belzig“, sagte Burdach am Mittwochmittag an der Bad Belziger Unterkunft.

Ergebnis vom Massentest steht noch aus

Das Ergebnis des ab Mittag dort durch ein Team der Klinik „ Ernst von Bergmann“ durchgeführten Massentests stand da noch aus. Nach Problemen an anderen Standorten habe der Landkreis für solche Massentests „jetzt einen Generalvertrag mit dem Klinikum ’ Ernst von Bergmann’ geschlossen“, erklärt Kreis-Sprecherin Andrea Metzler: „Die Ergebnisse der Tests werden abhängig von den Kapazitäten der Labore für Donnerstag oder spätestens Freitag erwartet. Manchmal lagen sie aber auch schon am gleichen Abend vor.“

Im Übergangswohnheim in Bad Belzig gibt es unter anderem zwei separate Containerbauten. Quelle: Victoria Barnack

Am Weitzgrunder Weg in Bad Belzig sind aktuell insgesamt 201 Geflüchtete gemeldet. Sie leben auf einem weitläufigen Gelände in zwei gesonderten Containerbauten sowie in separaten Häusern für Familien.

Ein Bereich ist abgesperrt

Der von den Corona-Fällen betroffene Containerbau wurde am Mittwochmittag mit Zäunen und Warnschildern als Quarantänebereich abgesperrt. Wachleute kontrollieren den Zugang.

Von der für die Betreuung Geflüchteter zuständigen Kreisverwaltung wird ab sofort eine Essenversorgung für die 59 Männer im Gebäude organisieren. „Bisher versorgten sie sich selbst bei Einkäufen in der Stadt und kochten individuell für sich in Gemeinschaftsküchen der Container“, erklärt Fabian Gunkel, Geschäftsführer des Vereins SAM. Er betreut das Bad Belziger Wohnheim aktuell mit fünf Mitarbeitenden sowie zwei Helferinnen und Helfern.

Stimmung zunächst entspannt

Die Stimmung unter den Bewohnern in den Containerbauten sei nach Bekanntwerden der Corona-Fälle am Dienstagabend und am Mittwoch „diszipliniert und ruhig gewesen“, sagt Andreas Burdag. „Bis gegen 22 Uhr hatten wir die Sozialarbeiter zusätzlich vor Ort belassen.“

Im Übergangswohnheim Bad Belzig gelten besondere Corona-Regeln. Quelle: Thomas Wachs

Ein von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) am Mittwoch einberufener kleiner Krisenstab verschiedener Ressorts der Kreisverwaltung werde nun die Quarantäne-Situation im Bad Belziger Flüchtlingsheim weiter koordinieren. Das Kontaktverbot für die Bewohner des betroffenen Containerhauses gilt zunächst bis zum 18. August.

Zuletzt hatte es auch in Flüchtlingsquartieren in Werder/ Havel sowie in Stahnsdorf Coronafälle gegeben, die zur Quarantäne für Bewohner führten.

