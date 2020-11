Corona-Pandemie zwingt Karnevalisten im Hohen Fläming zum Umdenken

Bad Belzig

Wer ein echter Jeck ist, dem kann das Coronavirus kein Schnippchen schlagen. Naja zumindest nicht im Geiste. Denn rein physisch werden die rund 80 Mitglieder des Belziger Karnevalvereins am 11. November um 11.11 Uhr nicht in die fünfte Jahreszeit starten können. Doch die Pandemie wird trotz aller Ärgernisse mit viel Humor genommen und deshalb haben sich die Narren etwas besonderes für die nunmehr 57. Saison ausgedacht. Und auch in Brück, Niemegk, Golzow und Raben geht mit kreativen Lösungen das Vereinsleben weiter.

„In diesem Jahr wird es einen ganz besonderen Orden geben“, verrät der Bad Belziger Vereinsvorsitzende Andreas Burdag. Nur so viel: er ähnelt einem Virus und das tanzende Paar trägt Mundschutz. Wann die Übergabe an die Mitglieder stattfinden kann, steht allerdings noch nicht fest. Da haben aktuell der „Lockdown light“ und das Infektionsgeschehen die Zügel in der Hand. Auch deshalb wird es am Mittwoch um 11.11 Uhr keine öffentliche Veranstaltung zum Start in die närrische Zeit in Bad Belzig geben.

Passendes Pandemie-Motto

Bis November herrschte bei den Tanzgruppen reger Probebetrieb unter Auflagen. Jetzt müssen sie warten, ob sie ihr Können wenigstens im Februar zu den Sitzungen zur Schau stellen können. Dass die Pandemie auch mit viel Humor genommen werden kann beweist das diesjährige Motto „Maskenball ist überall“. „Für den Zusammenhalt ist es enorm wichtig, dass die Aktivitäten in einer Form weitergehen“, so Burdag. Eine Sitzung unter den aktuellen Auflagen zu gestalten sei jedoch wirtschaftlich gesehen eine kaum zu stemmende Aufgabe.

Als hätten sie den „Lockdown light“ vorausgesehen, haben die Vereinsmitglieder des Brücker Karnevalsclubs 1959 schon im September alle Veranstaltungen abgesagt. Das Training lief weiter, auch um sich bereits positiv auf die Saison 2021/2022 einzustimmen. Und ein kleines bisschen Karneval gibt es nun doch, wenn auch anders als gedacht. „Als neu gewählter Präsident wollte ich zumindest am 11. November den Schlüssel in den Händen halten“, so Bernd Pötner, der gemeinsam mit den Vereinsmitglieder seinem Vorgänger Eckart Schulz für sein Wirken in seiner zehnjährigen Regentschaft sehr dankbar ist.

Schlüsselübergabe im Freien

„Es wird eine Übergabe unter freiem Himmel mit dem Bürgermeister geben, während kurz vorher der Verein einen Autokorso durch Brück macht. Dies natürlich unter Einhaltungen der empfohlenen Hygieneregeln“, kündigt Pötner an. Am Mittwoch um 19.11 Uhr ist es auf dem Parkplatz am Gasthaus Stadtmitte soweit. Es solle eine kleine feine Runde werden, damit nicht der Eindruck entstehe, dass unter großer Feierei ausgelassen die fünfte Jahreszeit begrüßt wird. Und erste Pläne gibt es auch für den Februar. So es denn dann Lockerungen gibt, könnte am 13. Februar 2021 ein Umzug durch Brück stattfinden.

Traurig ist man auch in Niemegk über die Zwangsabsage. „Aber wir machen das Beste draus“, so der O-Ton von Sitzungspräsidentin Petra Schulz. Wenn man sich nicht physisch sehen kann, so besteht morgen zumindest die Möglichkeit, sich per Whats-App zu vernetzen. „Wir haben einige Gruppen, die sich sicher anlässlich des 11. November um 11.11 Uhr dazu austauschen werden.“ Und vielleicht auch ein paar jecke Bilder zum Saisonstart miteinander teilen.

Vorerst gibt es keine Planungen für den Februar. Da wollen die Mitglieder des Niemegker Carnevalsclubs spontan bleiben. Und falls die Lage es dann immer noch nicht zulässt, wird über ein sommerliches Treffen nachgedacht. Das Coronavirus tut der Stimmung unter den Karnevalisten aber keinen Abbruch. Man nimmt es mit Humor und hält zusammen.

Traditionen sterben

Am Rande des Flämings in Golzow laufen derweil Überlegungen, sich mehr online zu präsentieren. Fest steht vorerst: „Die altbekannte laute Berte wird am Mittwoch eben nicht für alle Golzower vor der Tür unserer Vereinsgaststätte Zur Erholung ertönen“, teil die Schatzmeisterin Verena Zabel des örtlichen Karnevalsclubs schweren Herzens mit. Die Entscheidung bereits im September alle Veranstaltungen abzusagen, ist vor allem der Sorge um die Gesundheit der Gäste geschuldet.

„Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, zum Beispiel Tanzvorführungen per Livestream zu zeigen“, sagt Florian Schulze, Präsident des Rabener Karnevalvereins. Doch der Aufwand wäre zu groß für einen womöglich geringen Zulauf. Es stehe und falle alles mit den Einnahmen und auch das närrische Stammgasthaus Hemmerling muss momentan pausieren. Alternativen sind für den Präsidenten des 1986 gegründeten Vereins keine wirkliche Option. „Karneval lebt davon, dass der Saal voll ist und alle zusammen tanzen“, so Schulze.

Nach seiner persönlichen Einschätzung gingen gerade mit dem Absagen von Veranstaltungen der Vereinslandschaft Traditionen flöten, die manche Mitglieder vielleicht im kommenden Jahr nicht wieder reaktivieren können oder wollen. „Gerade auf dem Dorf, wo Vereine den Zusammenhalt stärken, gilt es alle Kräfte zu bündeln, um in der neuen Saison wieder an vergangene Zeiten anknüpfen zu können.“

